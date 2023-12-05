ALES sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık 2023 ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr
Türkiye genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği 2023-ALES/3 sınavının ardından, akademik kariyer hedefleriyle yola çıkan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, adayların yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim almaları için önemli bir adımı temsil ediyor. İşte ÖSYM ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı!
"ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" sorusu adaylar tarafından sorgulanıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından, binlerce aday şimdi sınav sonuçlarını bekliyor. İşte ALES sonuçları sorgulama sayfası...
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; ALES/3 sonuçlarının 5 Aralık'ta saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
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