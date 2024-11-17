ALES/3 sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek? 17 Kasım Pazar ALES/3 kaç soru, kaç dakika?

Akademik kariyer hedefleyenler için yılın son fırsatı olan ALES/3 sınavı, yarın 171 bin 640 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın detaylarını açıklarken, adaylar sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini araştırmaya devam ediyor. Toplam kaç soru ve kaç dakika süreceği merak edilen sınavın sonuçları ise 6 Aralık'ta duyurulacak. 2024 ALES/3 sınavıyla ilgili tüm detaylar belli oldu.

ALES/3 Ne Zaman ve Saat Kaçta Başlayacak?

ALES/3 sınavı, 17 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, sınav binalarına en geç saat 10.00'da giriş yapmaları gerektiği. Bu saatten sonra sınav merkezlerine kimse alınmayacak. Sınav, 486 bina ve 6 bin 760 salonda düzenlenecek.

Sınavda Kaç Soru Sorulacak ve Süresi Ne Kadar?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. Toplamda 150 dakika sürecek olan sınav, engelli adaylar için 30 dakikalık ek süre imkânı da sunacak.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

ALES/3 sonuçları, 6 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak. Sınavdan alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.