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Gençlere vergisiz cep telefonu! Her ay ücretsiz 10 GB internet! Genç Kart uygulaması da yolda...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Gençlere vergisiz cep telefonu! Her ay ücretsiz 10 GB internet! Genç Kart uygulaması da yolda...

Başkan Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdelere ilişkin konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağını ifade ederken gençlere ayrıca her ay 10 GB ücretsiz internet verileceğini söyledi. Bakan Bak ayrıca Genç Kart projesinin yakın zamanda hayata geçirileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

GENÇ KART PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Bakan Bak ayrıca "Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELERİ SIRALAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Başkan Erdoğan gençlere yönelik müjdeleri üst üste sıralamıştı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasına öne çıkanlar:

5 BİN 500 TL CİHAZ DESTEĞİ

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.

AYLIK 10 GB İNTERNET

Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 gigabyte kota desteğiyle üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Bu gençlerimize her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

GENÇ KART YOLDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaşına giren gençler için Genç Kart uygulamasını başlatacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde Genç Kart uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her üç müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek, inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız."

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