DGS ek tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ÖSYM DGS ek yerleştirme takvimi 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarını kısa süre önce duyurdu. Sonuçlarla birlikte DGS puanları da açıklandı, ancak herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar için umut ek tercih sürecine kaymış durumda. Peki, DGS ek yerleştirme süreci ne zaman başlayacak? Ek tercih takvimi henüz açıklanmadı, ancak adaylar sabırsızlıkla bu önemli tarihin belirlenmesini bekliyor.

Üniversite Kayıt İşlemleri Devam Ediyor

2024 DGS'de bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Ek tercih süreci, bu kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşecek gibi görünüyor. Bu nedenle, yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme takvimi konusunda dikkatli olmalı ve ÖSYM'nin yapacağı duyuruları yakından takip etmeli.

DGS 2024 Puan Tablosu Yayımlandı

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ÖSYM 2024 DGS puan tablosunu da paylaştı. Taban puanlar ve yerleştirme detayları, adayların bir sonraki tercih döneminde stratejik adımlar atmalarını kolaylaştıracak.