Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL 2023 sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
"Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Açık Lise sınavları ile açıklamada bulunan Bakan Tekin de AÖL sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını açıklamıştı. İşte konu hakkında detaylar...
"Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL 2023 sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi AÖL sınavları için geri sayım başladı. Yeni dönemde yapılacak olan AÖL sınavları yüz yüze mi online mı olacak? 2023-2024 AÖL sınav tarihleri de merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...
2023 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık öğretim lisesi sınavları:
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sorgulama yapabiliyor.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulundu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."
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- Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL 2023 sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
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