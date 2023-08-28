DGS TERCİH KILAVUZU 2023 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih tarihleri açıklandı mı? DGS puan hesaplama 2023 nasıl yapılır? Taban puanları, kontenjanlar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için geri sayılıyor. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. Ancak 2023 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde DGS tercihlerinin başlaması bekleniyor. ÖSYM duyuru yaptığı zaman habere eklenecek.