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DGS TERCİH KILAVUZU 2023 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih tarihleri açıklandı mı? DGS puan hesaplama 2023 nasıl yapılır? Taban puanları, kontenjanlar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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DGS TERCİH KILAVUZU 2023 | Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih tarihleri açıklandı mı? DGS puan hesaplama 2023 nasıl yapılır? Taban puanları, kontenjanlar...

DGS 2023 tercihleri, YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte gündeme getiriliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS tercih kılavuzunda taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri yer alacak. İşte, DGS tercih kılavuzu ve taban puanları...

"DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları, adayların uzun bir bekleyişin ardından erişime açılmıştı. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler, şimdi ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayınlamasını bekliyor. İşte, DGS tercihleri hakkında merak edilenler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için geri sayılıyor. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. Ancak 2023 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde DGS tercihlerinin başlaması bekleniyor. ÖSYM duyuru yaptığı zaman habere eklenecek.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

DGS tercihleri başladığı zaman online olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacaklar. DGS tercihleri yapılırken DGS tercih kılavuzu adaylara yardımcı olacak.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercihlerinin başladığı zaman DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

2023 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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