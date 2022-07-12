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2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi ay bitecek? İşte okulların açılış tarihi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi ay bitecek? İşte okulların açılış tarihi...

2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayınlandı. Peki, 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi ay bitecek? İşte okulların açılış tarihi...

2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi ay bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren takvim yayınlandı. Gelecek yıl okulların hangi tarihlerde ara tatil yapacağı ve ne zaman kapanacağı belli oldu. Peki, 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi ay bitecek? İşte okulların açılış tarihi...

2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK, 2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in açıklamasında yer alan bilgilere göre okullar 12 Eylül 2022'de başlayacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler yeni ders yılı için okullara dönecekler.

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