2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi ay bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren takvim yayınlandı. Gelecek yıl okulların hangi tarihlerde ara tatil yapacağı ve ne zaman kapanacağı belli oldu. Peki, 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi ay bitecek? İşte okulların açılış tarihi...