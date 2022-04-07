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MEB liselere özel "haber sitesi" kurdu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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MEB liselere özel haber sitesi kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin akademik, bilim, teknoloji, sosyal ve kültürel alanlardaki başarılarına ilişkin haberlerin yer aldığı internet sitesini erişime açtı.

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