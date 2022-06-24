24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sınav sonuçları açıklandı mı? TYT, YDT, AYT sonrası tercihler...

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sınav sonuçları açıklandı mı? TYT, YDT, AYT sonrası tercihler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2022
ABONE OL
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sınav sonuçları açıklandı mı? TYT, YDT, AYT sonrası tercihler...

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavlarının 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesinin ardından, sınava giren üniversite adayları gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sınav sonuçları açıklandı mı? TYT, YDT, AYT sonrası tercihler...

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına giren üniversite adayları sınav sonucunu merak ediyor. Hal böyle olunca ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sınav sonuçları açıklandı mı? TYT, YDT, AYT sonrası tercihler...

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI 2022 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS'DE BARAJ OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA