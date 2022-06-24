YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına giren üniversite adayları sınav sonucunu merak ediyor. Hal böyle olunca ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sınav sonuçları açıklandı mı? TYT, YDT, AYT sonrası tercihler...