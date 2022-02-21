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KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lisans, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim (lise), DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lisans, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim lise, DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru ne zaman? 2022 yılında gerçekleştirilecek KPSS için hazırlık içinde olan adaylar, heyecan içinde başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Bu yıl lisans, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT alanlarına yapılacak KPSS sınavları için takvim belli oldu. 2022 KPSS başvuru ve sınav takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lisans, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim (lise), DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

KPSS başvuru ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) takvimi belli oldu. Yılın üçüncü ayına girmemize kısa süre kalırken, KPSS başvuru süreci hakkında araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lisans, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim (lise), DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

KPSS BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN?

İşte ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri:

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV: 06 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022

BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02 Ekim 2022

BAŞVURU TARİHİ: 03-15 Ağustos 2022

SONUÇ: 27 Ekim 2022

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV: 06 Kasım 2022

BAŞVURU: 01-13 Eylül 2022

SONUÇ: 01 Aralık 2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

SONUÇ: 16 Aralık 2022

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