KPSS başvuru ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) takvimi belli oldu. Yılın üçüncü ayına girmemize kısa süre kalırken, KPSS başvuru süreci hakkında araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lisans, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim (lise), DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

İşte ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri: