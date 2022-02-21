KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lisans, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim (lise), DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
EĞİTİM ahaber.com.tr
KPSS başvuru ne zaman? 2022 yılında gerçekleştirilecek KPSS için hazırlık içinde olan adaylar, heyecan içinde başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Bu yıl lisans, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT alanlarına yapılacak KPSS sınavları için takvim belli oldu. 2022 KPSS başvuru ve sınav takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lisans, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim (lise), DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
KPSS başvuru ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) takvimi belli oldu. Yılın üçüncü ayına girmemize kısa süre kalırken, KPSS başvuru süreci hakkında araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lisans, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim (lise), DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...KPSS BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN?
İşte ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri:
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