Açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2022 AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Şuıbat ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler açık lise sınavlarına çevrildi. 2'nci dönem sınavlarına katılmak için kayıt yenileme yapan öğrenciler, sınav için hazırlıklarını sürdürüyor. MEB ise yayımladığı duyuru ile sınav tarihini duyurdu. Peki, açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2022 AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
Açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2021-2022 AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. MEB'in yayımladığı duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2022 AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte haberin detayları...
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?
MEB'den yapılan açıklamada, 2021-2022 AÖL 2. dönem sınavlarının 01-10 Mart 2022 tarihleri arasında online yapılacağı bildirildi. 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'da başlayak ve 10 Mart saat 23:59'da sona erecek.
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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