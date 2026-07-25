AGS ve ÖABT oturumlarına katılacak adaylar için ayrı sınav giriş belgeleri düzenlendi. Sınav günü AGS binasına saat 10.00'dan, ÖABT binasına 14.30'dan sonra giriş kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların kimlikleri ve sınav giriş belgeleriyle bina önünde erken hazır bulunması gerekiyor.

Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisine giriş sürecindeki 2026 MEB-AGS ve ÖABT oturumları, 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak. Sabah AGS'ye tüm adaylar katılacak; öğleden sonraki ÖABT'ye ise adaylar alanlarına göre girecek.

Tüm adayların sabah yapılacak AGS oturumuna katılması gerekiyor. ÖABT oturumu ise adayların başvuruda seçtiği öğretmenlik alanına göre uygulanacak.

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, sınav takviminde yapılan değişiklik sonrasında 26 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav başlangıç saatleri ve süreleri şöyle olacak:

2026 MEB-AGS sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. (Görsel: A Haber)

AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, 2026 MEB-AGS sınav giriş belgelerini 16 Temmuz 2026 saat 11.00 itibarıyla adayların erişimine açtı. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor. Belgenin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabiliyor ancak adayın fotoğrafının belge üzerinde net şekilde görünmesi gerekiyor.

Sınav giriş belgesinin ön veya arka yüzüne sonradan herhangi bir yazı, resim ya da işaret eklenmemesi gerekiyor. Belgesi veya geçerli fotoğraflı kimliği bulunmayan adaylar sınav binalarına alınmayacak.

HER OTURUM İÇİN AYRI BELGE DÜZENLENDİ

AGS ve ÖABT oturumlarına katılacak adaylar için ayrı sınav giriş belgeleri hazırlandı. Birden fazla oturuma başvuran adayların her oturuma ait belgeyi ayrı ayrı kontrol ederek çıktı alması gerekiyor.

Adayların sınavdan önce belgelerinde bulunan bina ve adres bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Sınav binasının önceden görülmesi, ulaşım süresinin hesaplanmasını ve sınav günü gecikme riskinin azaltılmasını sağlayacak.