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2026 MEB-AGS ve ÖABT pazar günü yapılacak: Sınav saati, süresi ve sonuç açıklama tarihi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 MEB-AGS ve ÖABT pazar günü yapılacak: Sınav saati, süresi ve sonuç açıklama tarihi

2026 MEB-AGS ve ÖABT, 26 Temmuz Pazar günü 81 il ile Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde iki oturumda uygulanacak. AGS saat 10.15’te, ÖABT 14.45’te başlayacak. Adaylar giriş belgelerini ÖSYM AİS’ten alabilecek. Sonuçlar ise 26 Ağustos’ta açıklanacak.

Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisine giriş sürecindeki 2026 MEB-AGS ve ÖABT oturumları, 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak. Sabah AGS'ye tüm adaylar katılacak; öğleden sonraki ÖABT'ye ise adaylar alanlarına göre girecek.

AGS ve ÖABT oturumlarına katılacak adaylar için ayrı sınav giriş belgeleri düzenlendi. Sınav günü AGS binasına saat 10.00'dan, ÖABT binasına 14.30'dan sonra giriş kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların kimlikleri ve sınav giriş belgeleriyle bina önünde erken hazır bulunması gerekiyor.

2026 AGS - ÖABT sınavları 26 Temmuz Pazar günü iki oturum halinde yapılacak. (Foto: A Haber)2026 AGS - ÖABT sınavları 26 Temmuz Pazar günü iki oturum halinde yapılacak. (Foto: A Haber)

AGS VE ÖABT PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, sınav takviminde yapılan değişiklik sonrasında 26 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav başlangıç saatleri ve süreleri şöyle olacak:

Oturum

Başlangıç saati

Sınav süresi

Akademi Giriş Sınavı

10.15

110 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

14.45

90/70 dakika

Tüm adayların sabah yapılacak AGS oturumuna katılması gerekiyor. ÖABT oturumu ise adayların başvuruda seçtiği öğretmenlik alanına göre uygulanacak.

2026 MEB-AGS sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. (Görsel: A Haber)2026 MEB-AGS sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. (Görsel: A Haber)

AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, 2026 MEB-AGS sınav giriş belgelerini 16 Temmuz 2026 saat 11.00 itibarıyla adayların erişimine açtı. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor. Belgenin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabiliyor ancak adayın fotoğrafının belge üzerinde net şekilde görünmesi gerekiyor.

Sınav giriş belgesinin ön veya arka yüzüne sonradan herhangi bir yazı, resim ya da işaret eklenmemesi gerekiyor. Belgesi veya geçerli fotoğraflı kimliği bulunmayan adaylar sınav binalarına alınmayacak.

HER OTURUM İÇİN AYRI BELGE DÜZENLENDİ

AGS ve ÖABT oturumlarına katılacak adaylar için ayrı sınav giriş belgeleri hazırlandı. Birden fazla oturuma başvuran adayların her oturuma ait belgeyi ayrı ayrı kontrol ederek çıktı alması gerekiyor.

Adayların sınavdan önce belgelerinde bulunan bina ve adres bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Sınav binasının önceden görülmesi, ulaşım süresinin hesaplanmasını ve sınav günü gecikme riskinin azaltılmasını sağlayacak.

AGS-ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Her oturum için ayrı sınav giriş belgesi düzenlendi. (Foto: A Haber)Her oturum için ayrı sınav giriş belgesi düzenlendi. (Foto: A Haber)

AGS'DE 80, ÖABT'DE 50 SORU YÖNELTİLECEK

AGS oturumunda adaylara 80 çoktan seçmeli soru için 110 dakika verilecek. ÖABT'de ise alanlara göre 70 veya 90 dakikalık sürede 50 soru cevaplandırılacak.

İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik ve Kimya/Kimya Teknolojisi alanlarında ÖABT süresi 90 dakika olacak. Diğer ÖABT alanlarında adaylara 70 dakika verilecek.

AGS adayları saat 10.00’dan, ÖABT adayları ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. (Foto: A Haber)AGS adayları saat 10.00’dan, ÖABT adayları ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. (Foto: A Haber)

SINAV BİNALARINA GİRİŞ SAATLERİ

AGS'nin yapılacağı sabah oturumunda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖABT oturumu için binaya son giriş saati ise 14.30 olacak. Sınavın başlama saatinden önce bina kapıları kapatılacağı için geç kalan adaylar sınava katılamayacak.

Adayların güvenlik kontrollerini de dikkate alarak sınav binasında en az bir saat önce bulunması, giriş işlemlerinde yaşanabilecek gecikmeleri önleyecek.

SINAV GÜNÜ GEREKLİ BELGELER

Adayların sınava girebilmesi için ilgili oturuma ait sınav giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı T.C. kimlik kartı, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden fotoğraflı pasaportun aslını yanında bulundurması gerekiyor. Belgenin fotokopisi veya telefondaki görüntüsü kabul edilmeyecek.

Başvurusunu sisteme kaydetmesine rağmen sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için sınav giriş belgesi hazırlanmayacak. Bu adaylar sınava katılamayacak

2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 26 Ağustos’ta adayların erişimine açıklanacak. (Foto: A Haber)2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 26 Ağustos’ta adayların erişimine açıklanacak. (Foto: A Haber)

AGS SONUÇLARI 26 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

ÖSYM sınav takvimine göre 2026 MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınavdan alınan puanlar, sonuçların açıklanmasından bir sonraki MEB-AGS sonuçlarının ilan edilmesine kadar geçerli olacak.

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