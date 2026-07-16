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e-TEP 2026/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav saati ve yerleri

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e-TEP 2026/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav saati ve yerleri

ÖSYM, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü düzenlenecek Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı için bina ve salon atamalarını tamamladı. Adaylar e-TEP 2026/3 sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek. Saat 13.30’dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

e-TEP 2026/3 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'na başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri belli oldu. Sınav 18 Temmuz'da saat 13.45'te başlayacak.

ÖSYM, e-TEP 2026/3 için adayların sınava gireceği bina ve salon bilgilerini AİS üzerinden erişime açtı. (Görsel: A Haber)ÖSYM, e-TEP 2026/3 için adayların sınava gireceği bina ve salon bilgilerini AİS üzerinden erişime açtı. (Görsel: A Haber)

E-TEP 2026/3 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın üçüncü uygulaması için aday atama işlemlerini tamamladı.

Sınava başvuran adayların hangi bina ve salonda sınava gireceği sınav giriş belgesinde yer alıyor. Böylece adaylar sınav merkezi bilgilerini önceden kontrol ederek ulaşım planlarını yapabilecek.

Adaylar e-TEP sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek. (Foto: AA)Adaylar e-TEP sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek. (Foto: AA)

SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM AİS ÜZERİNDEN ALINACAK

Adaylar e-TEP 2026/3 sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebiliyor.

Belge sorgulama işlemi, "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılıyor. Sınav binası, salonu ve adres bilgileri giriş belgesinden kontrol edilebiliyor.

E-TEP SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 13.45’te uygulanacak. (Foto: AA)Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 13.45’te uygulanacak. (Foto: AA)

ELEKTRONİK İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI NE ZAMAN?

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te uygulanacak. ÖSYM'nin belirlediği kurala göre saat 13.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınav merkezine son giriş saatinden önce ulaşılması önem taşıyor.

ADAYLAR BİNA VE ULAŞIM BİLGİLERİNİ KONTROL ETMELİ

Adayların sınav gününden önce giriş belgelerinde yer alan bina adresini incelemesi gerekiyor. Sınav merkezine ulaşım süresi ve olası yoğunluk dikkate alınarak hareket edilmesi, geç kalma riskini azaltacak.

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