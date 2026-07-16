e-TEP 2026/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav saati ve yerleri
ÖSYM, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü düzenlenecek Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı için bina ve salon atamalarını tamamladı. Adaylar e-TEP 2026/3 sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek. Saat 13.30’dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.
e-TEP 2026/3 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'na başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri belli oldu. Sınav 18 Temmuz'da saat 13.45'te başlayacak.
E-TEP 2026/3 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın üçüncü uygulaması için aday atama işlemlerini tamamladı.
Sınava başvuran adayların hangi bina ve salonda sınava gireceği sınav giriş belgesinde yer alıyor. Böylece adaylar sınav merkezi bilgilerini önceden kontrol ederek ulaşım planlarını yapabilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM AİS ÜZERİNDEN ALINACAK
Adaylar e-TEP 2026/3 sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebiliyor.
Belge sorgulama işlemi, "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılıyor. Sınav binası, salonu ve adres bilgileri giriş belgesinden kontrol edilebiliyor.
ELEKTRONİK İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI NE ZAMAN?
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te uygulanacak. ÖSYM'nin belirlediği kurala göre saat 13.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınav merkezine son giriş saatinden önce ulaşılması önem taşıyor.
ADAYLAR BİNA VE ULAŞIM BİLGİLERİNİ KONTROL ETMELİ
Adayların sınav gününden önce giriş belgelerinde yer alan bina adresini incelemesi gerekiyor. Sınav merkezine ulaşım süresi ve olası yoğunluk dikkate alınarak hareket edilmesi, geç kalma riskini azaltacak.