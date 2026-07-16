ÖSYM, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü düzenlenecek Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı için bina ve salon atamalarını tamamladı. Adaylar e-TEP 2026/3 sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek. Saat 13.30’dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

e-TEP 2026/3 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'na başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri belli oldu. Sınav 18 Temmuz'da saat 13.45'te başlayacak.

ÖSYM, e-TEP 2026/3 için adayların sınava gireceği bina ve salon bilgilerini AİS üzerinden erişime açtı. (Görsel: A Haber) E-TEP 2026/3 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın üçüncü uygulaması için aday atama işlemlerini tamamladı. Sınava başvuran adayların hangi bina ve salonda sınava gireceği sınav giriş belgesinde yer alıyor. Böylece adaylar sınav merkezi bilgilerini önceden kontrol ederek ulaşım planlarını yapabilecek.