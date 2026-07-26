2026 MEB-AGS ve ÖABT tamamlandı! Gözler sonuç tarihinde

2026 MEB-AGS ve ÖABT kapsamında gerçekleştirilen iki oturum da tamamlandı. 81 il ile Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanan ilk oturum olan AGS saat 10.15'te başladı ve sona erdi. Günün ikinci oturumu olan ÖABT de saat 14.45'te başlayarak tamamlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor. Sınav sonuçları ise 26 Ağustos'ta açıklanacak.

Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisine giriş sürecindeki 2026 MEB-AGS ve ÖABT oturumları bugün gerçekleştirildi. Sabah oturumunda uygulanan AGS'nin ardından günün ikinci oturumu olan ÖABT de tamamlandı. Adaylar kendi alanlarına göre sınava katıldı. 2026 MEB-AGS ve ÖABT oturumları tamamlandı. Her iki oturum için de sınav binalarına girişler sona ererken, adaylar sınavlarını tamamladı. Sınav sonuçları ise 26 Ağustos'ta açıklanacak.

AGS ve ÖABT oturumları tamamlandı. (Foto: A Haber) AGS VE ÖABT TAMAMLANDI 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında gerçekleştirilen AGS ve ÖABT oturumları tamamlandı. İlk oturum olan AGS saat 10.15'te başlayarak 110 dakikada sona erdi. Günün ikinci oturumu olan ÖABT ise saat 14.45'te başladı ve adaylar alanlarına göre 70 veya 90 dakika süreyle soruları yanıtladı.