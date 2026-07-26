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2026 MEB-AGS ve ÖABT tamamlandı! Gözler sonuç tarihinde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 MEB-AGS ve ÖABT tamamlandı! Gözler sonuç tarihinde

2026 MEB-AGS ve ÖABT kapsamında gerçekleştirilen iki oturum da tamamlandı. 81 il ile Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanan ilk oturum olan AGS saat 10.15'te başladı ve sona erdi. Günün ikinci oturumu olan ÖABT de saat 14.45'te başlayarak tamamlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor. Sınav sonuçları ise 26 Ağustos'ta açıklanacak.

Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisine giriş sürecindeki 2026 MEB-AGS ve ÖABT oturumları bugün gerçekleştirildi. Sabah oturumunda uygulanan AGS'nin ardından günün ikinci oturumu olan ÖABT de tamamlandı. Adaylar kendi alanlarına göre sınava katıldı.

2026 MEB-AGS ve ÖABT oturumları tamamlandı. Her iki oturum için de sınav binalarına girişler sona ererken, adaylar sınavlarını tamamladı. Sınav sonuçları ise 26 Ağustos'ta açıklanacak.

AGS ve ÖABT oturumları tamamlandı. (Foto: A Haber)AGS ve ÖABT oturumları tamamlandı. (Foto: A Haber)

AGS VE ÖABT TAMAMLANDI

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında gerçekleştirilen AGS ve ÖABT oturumları tamamlandı. İlk oturum olan AGS saat 10.15'te başlayarak 110 dakikada sona erdi. Günün ikinci oturumu olan ÖABT ise saat 14.45'te başladı ve adaylar alanlarına göre 70 veya 90 dakika süreyle soruları yanıtladı.

Soru ve cevapların yayımlanmasının ardından adaylar, sınav performanslarını değerlendirme imkanı bulacak.Soru ve cevapların yayımlanmasının ardından adaylar, sınav performanslarını değerlendirme imkanı bulacak.

2026 AGS VE ÖABT SORU KİTAPÇIKLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 26 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına ait Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtı.

Sınava katılan adaylar ise soru kitapçıklarının tamamını, 26 Temmuz saat 20.40'tan itibaren ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Tam soru kitapçıklarına erişim 5 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 26 Ağustos’ta adayların erişimine açıklanacak. (Foto: A Haber)2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 26 Ağustos’ta adayların erişimine açıklanacak. (Foto: A Haber)

AGS SONUÇLARI 26 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

ÖSYM sınav takvimine göre 2026 MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınavdan alınan puanlar, sonuçların açıklanmasından bir sonraki MEB-AGS sonuçlarının ilan edilmesine kadar geçerli olacak.

Puan hesaplama sürecinde hem ham puan hem de standart puan esas alınacak.Puan hesaplama sürecinde hem ham puan hem de standart puan esas alınacak.

AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

ÖSYM'nin AGS Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre adayların puanları çok aşamalı değerlendirme sistemiyle hesaplanacak. Süreçte hem ham puan hem de standart puan esas alınacak.

Puan hesaplamasında öne çıkan detaylar şöyle:

  • Her testte adayların doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.
  • 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecek ve bu işlem sonucunda ham puan hesaplanacak.
  • AGS'deki 6 alt test ile ÖABT'deki her test ayrı ayrı değerlendirilerek standart puanlara dönüştürülecek.
  • Standart puanlar, ÖSYM'nin belirlediği ağırlık oranlarına göre birleştirilerek MEB-AGS-P1, MEB-AGS-P2 ve MEB-AGS-P3 puan türleri oluşturulacak.
  • Yabancı dil öğretmenliği adaylarının MEB-AGS-P3 puanı hesaplanırken AGS'nin yanı sıra adayın en yüksek YDS veya e-YDS puanı da dikkate alınacak.

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