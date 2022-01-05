5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Gümüşhane, Erzincan, Erzurum...
5 Ocak bugün okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir çok il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralarında Rize ve Van'ın da bulunduğu illerdeki öğrenciler valiliklerden açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. İşte, 5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Gümüşhane, Erzincan, Erzurum...
5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar Van-Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi`nde sürücülere zor anlar yaşatıyor. İşte, 5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Gümüşhane, Erzincan, Erzurum...
5 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kar yağışı tekrar geliyor, öte yandan sağanak da kuvvetli vuracak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzey ve batısında kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KAR ERİMESİ ve ÇIĞ RİSKİ: batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.
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