5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Gümüşhane, Erzincan, Erzurum...

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.