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AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar, kaç TL?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar, kaç TL?

AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS tercih sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının üzerine eğitimine açık lise üzerinden devam etmek isteyen vatandaşlar AÖL kayıt tarihleri araştırmasına çıktı. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar, kaç TL?

AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt tarihleri son günlerde binlerce vatandaşın gündeminde. Lise eğitimlerini açıköğretim üzerinden tamamlayacak olan vatandaşlar bu kapsamda belirlenen tarihlerde kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar, kaç TL?

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, MEB tarafından 2022-2023 iş takvimi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda AÖL kayıt tarihleri de henüz belli olmadı.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

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