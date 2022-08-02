AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt tarihleri son günlerde binlerce vatandaşın gündeminde. Lise eğitimlerini açıköğretim üzerinden tamamlayacak olan vatandaşlar bu kapsamda belirlenen tarihlerde kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar, kaç TL?