Açık lise sınavları online mı? 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi...
Açık lise sınavları için geri saıym başladı. AÖL üçüncü dönem sınavları için geri sayım başladı. Sınav tarihi belli olurlen, en çok merak edilenlerden biri de sınavın nasıl yapılacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınavları hakkında detaylar açıklandı. Peki, açık lise sınavları online mı? 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte MEB açık lise sınav tarihleri...
Açık lise sınavları online mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınavları hakkında detaylar açıklandı. 3'üncü dönem sınavlarına hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından, sınavların nasıl gerçekleştirileceği de araştırılmaya başlandı. Peki, açık lise sınavları online mı? 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI?
AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.
AÖL ONLINE SINAV HAKKINDA
* Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
* Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.
* Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.
* Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık lise sınavları online mı? 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi...
- KYK borcu silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı son dakika açıkladı! KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi?
- 4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı
- LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih ne zaman bitiyor? Tercih sonuçları için tarih açıklaması
- YKS sonuçları için nefesler tutuldu! 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları erken mi açıklanacak?
- TOKİ'den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları
- Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır?
- PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman yapılacak? PUBG Mobile yeni güncelleme ödülü ve özellikleri nelerdir?
- Bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi? 13 Temmuz Çarşamba otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
- Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?
- Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...