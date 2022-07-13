LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih ne zaman bitiyor? Tercih sonuçları için tarih açıklaması
LGS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lise yerleştirmeleri için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile tercih sonuçlarına ilişkin detaylar belirlendi. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...
LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı LGS tercihlerini gerçekleştiren milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Tercihlerin tamamlanmasına kısa süre kala sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS tercih sonuçlarına ilişkin açıklamalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
4 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri 20 Temmuz'da sona erecek. Adaylar tercihlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.
ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,
b) Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezî Sınav Puanına sahip olmak,
c) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.
b) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.
YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
b) Tercih edilen lise bakımından;
i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.
ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
iii. Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.
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