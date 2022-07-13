13 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri BİLSEM mülakat sonuçları: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022

BİLSEM mülakat sonuçları: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2022
ABONE OL
BİLSEM mülakat sonuçları: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BİLSEM sonuçları, bireysel değerlendirme aşamasına girenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinde bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran tarihinde başladı. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM sonuçları, bireysel değerlendirme aşamasına girenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM' kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA