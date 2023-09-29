"DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihlerini bekliyorlar. DGS ek tercihleri için gözler ek tercih kılavuzuna çevrildi. İşte konu hakkında detaylar...