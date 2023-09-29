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DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

"DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS ek tercihleri adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. DGS tercih sonuçları açıklandı ve ardından üniversite kayıt işlemleri yapıldı. Gözler şimdi ise DGS ek tercihlere ve ek tercih kılavuzuna çevrildi. İşte konu hakkında detaylar...

"DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihlerini bekliyorlar. DGS ek tercihleri için gözler ek tercih kılavuzuna çevrildi. İşte konu hakkında detaylar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı.

Önümüzdeki günlerde DGS ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

ÖSYM konu ile ilgili açıklama yaptığı zaman habere eklenecek.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS ek tercihleri başladığı zaman ek tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

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