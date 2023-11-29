Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 29-30 Kasım hangi illerde okul var mı, yok mu? Son dakika Valilik güncel açıklamalar...
Meteorolojik tahminlere göre, olumsuz hava koşulları yurt genelinde etkisini gösteriyor ve İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu durum, yarın için İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı sorularını gündeme getirdi. İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tatil kararı alıp almayacağı merak ediliyor. Peki bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar...
İstanbul'da bugün okulların tatil olup olmayacağı konusu, öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmektedir. Gözler İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alnacak karar çevrildi. Peki bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 29-30 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi?
BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
29 Kasım'da İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği zaman habere eklenecek.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI!
İstanbul Valiliği şu uyarıyı yaptı; "Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyı
ları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.
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