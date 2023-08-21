AÖF yeni kayıtlar ne zaman, açıklandı mı 2023-2024? AÖF yeni dönem kayıt ve harç ücreti ne kadar, kaç TL?

"AÖF yeni kayıtlar ne zaman, açıklandı mı 2023-2024? AÖF yeni dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖF kayıtlarına çevrildi. Peki, AÖF yeni kayıtlar ne zaman, açıklandı mı 2023-2024? AÖF yeni dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?