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AÖF yeni kayıtlar ne zaman, açıklandı mı 2023-2024? AÖF yeni dönem kayıt ve harç ücreti ne kadar, kaç TL?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023
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AÖF yeni kayıtlar ne zaman, açıklandı mı 2023-2024? AÖF yeni dönem kayıt ve harç ücreti ne kadar, kaç TL?

"AÖF yeni kayıtlar ne zaman, açıklandı mı 2023-2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF kayıt takvimi gündeme geldi. Kayıtlarını tamamlamak isteyenler gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖF yeni kayıtlar ne zaman, açıklandı mı 2023-2024? AÖF yeni dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

"AÖF yeni kayıtlar ne zaman, açıklandı mı 2023-2024? AÖF yeni dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖF kayıtlarına çevrildi. Peki, AÖF yeni kayıtlar ne zaman, açıklandı mı 2023-2024? AÖF yeni dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF'ün 2023-2024 eğitim yılı akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.

ATA AÖF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAYIT TAKVİMİ

YKS sonuçlarına göre Fakültemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların Elekronik kayıt işlemleri (E-devlet yolu ile) 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adaylarımız ise 28 Ağustos 2023-01 Eylül 2023 tarihleri arasında Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF 2023-2024 KAYIT TARİHLERİ

AUZEF 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri tarihleri netlik kazandı.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF YENİ KAYITLAR NE ZAMAN, AÇIKLANDI MI 2023-2024?

Yeni döneme ait ücretler hakkında henüz açıklama gelmedi. Anadolu Üniversite tarafından açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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