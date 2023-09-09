Açık Lise kayıt yenileme başladı mı, tarih açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları ne zaman yapılacak?
"Açık Lise kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtlarının ne zaman yapılacağı, lise eğitimine açık lise üzerinden devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Konuya ilişkin açıklama için gözler MEB'e çevrildi. İşte, Açık Lise kayıtları son durum!
"Açık Lise kayıt yenileme ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtlarının ne zaman yapılacağı, lise eğitimine açık lise üzerinden devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, Açık Lise kayıtları son durum!
2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yapılmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak.
AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?
Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik çerçevesinde, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek.
GEÇİŞ OLMAYACAK MI?
Orta öğrenim süresince hazırlık sınıfı hariç sınıf tekrarı en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.
AÇIK LİSEYE GEÇİŞLE İLGİLİ KARAR
Yönetmelik ile millî sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.
AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından alınır.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatırması gerekir. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptırabilir.
AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
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