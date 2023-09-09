Açık Lise kayıt yenileme başladı mı, tarih açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları ne zaman yapılacak?

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik çerçevesinde, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek.

GEÇİŞ OLMAYACAK MI?

Orta öğrenim süresince hazırlık sınıfı hariç sınıf tekrarı en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.