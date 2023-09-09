2023 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? KIRTASİYE YARDIMI E-DEVLET | Öğretmen kırtasiye parası ne kadar?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) öğretmenler için eğitim ödeneği ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.