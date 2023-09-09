2023 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? KIRTASİYE YARDIMI E-DEVLET | Öğretmen kırtasiye parası ne kadar?
"Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı öğretmenler tarafından sorgulanıyor. MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği verilecek. Her yıl sağlanan destek ödemelerinin yeni dönem tarihi merak konusu oldu. İşte detaylar...
2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik kırtasiye desteği gündemdeki öne çıkan konulardan biri haline geldi. Okulların başlamasıyla birlikte öğretmenlere sağlanacak olan kırtasiye malzemesi desteği, merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) öğretmenler için eğitim ödeneği ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
KIRTASİYE PARASI NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl eğitim ödeneğine ilişkin şu açıklamada şu ifadeler yer alıyordu;
2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.
Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.
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- 2023 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? KIRTASİYE YARDIMI E-DEVLET | Öğretmen kırtasiye parası ne kadar?
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