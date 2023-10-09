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Samsun'da son dakika okullar tatil mi? Samsun'da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Samsun’da son dakika okullar tatil mi? Samsun’da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

"Samsun'da son dakika okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitim ve öğretim yılı devam ederken öğrenciler ise okulların tatil olacağı günleri merak ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Samsun'da son dakika okullar tatil mi? Samsun'da bugün okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-23 Eğitim ve Öğretim yılı devam ederken öğrenciler okulların ne zaman tatil olduğunu araştırıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

SAMSUN BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da 9 Ekim günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Okullarda eğitime devam edilecek.

SAMSUN HAVA DURUMU

Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü (9 Ekim Pazartesi) Samsun için hava tahminlerinde bulundu. Hava tahminlerine göre il merkezinde en düşük hava sıcaklığı 15 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 24°C, az bulutlu olacak.

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