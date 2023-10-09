Samsun'da son dakika okullar tatil mi? Samsun'da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
"Samsun'da son dakika okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitim ve öğretim yılı devam ederken öğrenciler ise okulların tatil olacağı günleri merak ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Samsun'da son dakika okullar tatil mi? Samsun'da bugün okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-23 Eğitim ve Öğretim yılı devam ederken öğrenciler okulların ne zaman tatil olduğunu araştırıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
SAMSUN BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Samsun'da 9 Ekim günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Okullarda eğitime devam edilecek.
SAMSUN HAVA DURUMU
Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü (9 Ekim Pazartesi) Samsun için hava tahminlerinde bulundu. Hava tahminlerine göre il merkezinde en düşük hava sıcaklığı 15 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 24°C, az bulutlu olacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Samsun'da son dakika okullar tatil mi? Samsun'da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ EKRANI MEB 2023-2024 | AÖL ders seçimi son gün ne zaman? Açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? aolweb.meb.gov.tr
- Hangisi boynuzlugillerden değildir?
- Cibali Karakolu adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?
- TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "Ö" harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir?
- İsot Reçeli Tarifi: Şanlıurfa'nın lezzet ve şifa bombası! Kahvaltıların en acı tadı!
- 45 yaşında bile 25 yaşında görünmenin sırrı! 1-2 damlası yeterli: E vitamini, kolajen, omega 3, 6 ve 9 yağ asitleri içinde yok yok!
- Ekim 2023'te 81 ilde 18 yaş üstü yüzlerce personel alınacak! Hastane online iş başvuru ekranı İŞKUR | İşte şartları ve kontenjanları...
- Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonucu | 8 Ekim Pazar Kasımpaşa-FB mücadelesi kaç kaç bitti?
- Vücutta virüs bırakmıyor! Limon ve greyfurttan 10 kat daha etkili!
- KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
- SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Emekli maaşı düzenlemesine son dokunuş…