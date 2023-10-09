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ALES/3 geç başvuru tarihi 2023 | ÖSYM ALES/3 ne zaman gerçekleşecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2023
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ALES/3 geç başvuru tarihi 2023 | ÖSYM ALES/3 ne zaman gerçekleşecek?

ALES/3 başvuruları, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre gerçekleştirilmektedir. ALES sınavları her yıl belirli dönemlerde düzenlenmektedir ve adaylar için önemli bir sınavdır. ALES/3, diğer ALES sınavları gibi yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılmaktadır. İşte sınava ilişkin detaylar...

ALES/3 başvuruları, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre gerçekleştirilmektedir. ALES sınavları her yıl belirli dönemlerde düzenlenmektedir ve adaylar için önemli bir sınavdır. ALES/3, diğer ALES sınavları gibi yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılmaktadır. İşte sınava ilişkin detaylar...

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, bu yılın son ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/3 başvuruları, 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

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