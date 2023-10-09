ALES/3 geç başvuru tarihi 2023 | ÖSYM ALES/3 ne zaman gerçekleşecek?

ALES/3 başvuruları, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre gerçekleştirilmektedir. ALES sınavları her yıl belirli dönemlerde düzenlenmektedir ve adaylar için önemli bir sınavdır. ALES/3, diğer ALES sınavları gibi yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılmaktadır. İşte sınava ilişkin detaylar...