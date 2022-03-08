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8 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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8 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte alınan son dakika kararının detayları...

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