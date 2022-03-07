YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? ÖSYM üniversite sınavı başvuruları uzatıldı mı? İşte tarihler...
YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar, üniversite sınavı başvuru işlemlerini ÖSYM AİS YKS başvuru ekranı üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Son başvuru tarihi açıklanan takvimde duyuruldu. İşte, YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? ÖSYM üniversite sınavı başvuruları uzatıldı mı? İşte tarihler...
YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? ÖSYM üniversite sınavı başvuruları uzatıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar, üniversite sınavı başvuru işlemlerini ÖSYM AİS YKS başvuru ekranı üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. İşte, YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? ÖSYM üniversite sınavı başvuruları uzatıldı mı? İşte tarihler...
YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2022
ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS başvuru tarihleri duyuruldu. Buna göre, 11 Şubat'ta başlayan başvuru işlemleri, 7 Mart'ta sona erecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde YKS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorunda.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.
YKS başvuruları, 07 Mart 2022 (bugün) sona erecek. Adaylar, internet aracılığıyla bireysel başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar yapabilir.
YKS 2022 NE ZAMAN?
Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu yayımladı.
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