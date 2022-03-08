08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM KPSS başvuru ne zaman? 2022 KPSS lise, ön lisans, lisans, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM KPSS başvuru ne zaman? 2022 KPSS lise, ön lisans, lisans, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
ABONE OL
ÖSYM KPSS başvuru ne zaman? 2022 KPSS lise, ön lisans, lisans, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS başvuru ne zaman başlıyor? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM KPSS başvuru ne zaman? 2022 KPSS lise, ön lisans, lisans, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

KPSS başvuru ne zaman? Bu sene ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS sınavlarına hazırlıklar sürüyor. ÖSYM tarafından başvuru ve sınav tarihini duyurulmasının ardından adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Sınav sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM KPSS başvuru ne zaman? 2022 KPSS lise, ön lisans, lisans, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 KPSS takvimi belli oldu. İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri:

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV: 06 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022

BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02 Ekim 2022

BAŞVURU TARİHİ: 03-15 Ağustos 2022

SONUÇ: 27 Ekim 2022

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV: 06 Kasım 2022

BAŞVURU: 01-13 Eylül 2022

SONUÇ: 01 Aralık 2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

SONUÇ: 16 Aralık 2022

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA