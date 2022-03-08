KPSS başvuru ne zaman? Bu sene ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS sınavlarına hazırlıklar sürüyor. ÖSYM tarafından başvuru ve sınav tarihini duyurulmasının ardından adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Sınav sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM KPSS başvuru ne zaman? 2022 KPSS lise, ön lisans, lisans, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 KPSS takvimi belli oldu. İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri: