AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖF final sınav takvimi açıklandı mı?
"AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bahar dönemi final sınavları için tarih araştırmalarına başladı. AÖF final sınavlarına girecek olan adaylar için sınav takvimi belli oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖF final sınav takvimi açıklandı mı?
"AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖF final sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversite tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, AÖF final sınavları için tarihler belli oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖF final sınav takvimi açıklandı mı?
2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.
Buna göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.
ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?
AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.
AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.
AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası, şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.
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