"AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖF final sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversite tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, AÖF final sınavları için tarihler belli oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖF final sınav takvimi açıklandı mı?