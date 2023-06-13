e-Okul VBS karne not ortalamasına nasıl bakılır? KARNE NOTLARI GÖRÜNTÜLEME

e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e-Okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e-Okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

-Öncelikle e-Okul ekranına giriş yapılır.

-Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

-Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."