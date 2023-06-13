e-Okul VBS karne not ortalamasına nasıl bakılır? KARNE NOTLARI GÖRÜNTÜLEME
e-okul karne notları sorgulama ekranı 2023! Yaz tatiline kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından e-Okul VBS giriş ekranıyla ilgili aramalarına hız kazandı. Taktir, teşekkür hesabı yapmak için notlarına bakmak isteyen öğrenciler, karne notlarını öğrenmek istiyor. Peki, karne not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte detaylar…
Okulların kapanmasına kısa bir süre kala karne notları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Karne notları bilindiği üzere e-Okul VBS'den öğreniliyor. Öğrenci ve velilerin sınav sonuçları, karne notu ve devamsızlık bilgisi gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabildiği e-Okul sisteminin kapanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, e-okul karne not ortalamasına nasıl bakılır? İşte, detaylar...
e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e-Okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e-Okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.
-Öncelikle e-Okul ekranına giriş yapılır.
-Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.
-Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."
-Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.
-Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
e-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
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