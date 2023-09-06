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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yurt başvuru sonuç tarihi duyuruldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023
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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yurt başvuru sonuç tarihi duyuruldu mu?

"KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, 29 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül'de sona erdi. 2023-2024 yılı KYK yurtları için başvuruda bulunan adaylar şimdi de bakanlıktan gelecek açıklamayı bekliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yurt başvuru sonuç tarihi duyuruldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, bakanlığın duyurusu sonrasında, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek

KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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