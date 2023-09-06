KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yurt başvuru sonuç tarihi duyuruldu mu?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.