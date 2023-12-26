KPSS ATAMA TERCİHLERİ: ÖSYM KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA BİLGİSİ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.



Yerleştirildikleri haldeatama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurumveya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.