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KPSS ATAMA TERCİHLERİ: ÖSYM KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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KPSS ATAMA TERCİHLERİ: ÖSYM KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

ÖSYM, KPSS kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirmeler yapmak üzere adaylardan tercih almaya başladı. KPSS-2023/2 tercih süreci devam ederken, sonuçların açıklanacağı tarih de merak ediliyor. KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak üzere adaylardan tercih alımına başladı. KPSS-2023/2 tercihleri, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlayacak. Tercih işlemleri 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KPSS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Aralık tarihinde başlayan KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

Sonuçların tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA BİLGİSİ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri haldeatama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurumveya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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