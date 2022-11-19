Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi gün başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim-öğretim takvimi!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri belli oldu. Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler, "15 tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi...
15 tatil ne zaman? 11 Kasım 2022'de ara tatile giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Ara tatilin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler, yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının takvimi açıklandı. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman?, 2. dönem ara tatili ve yaz tatili ne zaman? İşte, cevabı.
Pazartesi günü sona erecek olan ara tatilin ardından öğrenciler, bir sonraki tatil olan yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını sorguluyor. MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, yarıyıl tatili hakkındaki soruların cevabı netleşmiş oldu.
2023 YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?
23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak
2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
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