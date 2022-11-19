Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi gün başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim-öğretim takvimi!

15 tatil ne zaman? 11 Kasım 2022'de ara tatile giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Ara tatilin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler, yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının takvimi açıklandı. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman?, 2. dönem ara tatili ve yaz tatili ne zaman? İşte, cevabı.

Pazartesi günü sona erecek olan ara tatilin ardından öğrenciler, bir sonraki tatil olan yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını sorguluyor. MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, yarıyıl tatili hakkındaki soruların cevabı netleşmiş oldu.