Ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Kasım ara tatil ayın kaçında başlayacak? İşte okullarda 1 haftalık tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı için ara tatil tarihlerini açıkladı. Öğrenciler ve veliler için heyecanla beklenen bu tatil, Kasım ayında gerçekleşecek ve hafta sonu tatiliyle birleşerek toplam 9 gün sürecek. Öğrencilerin dinlenip yenilenmesi için büyük bir fırsat sunan ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri ise merak ediliyor. İşte bu önemli tatilin detayları...
Eğitim camiası, 2024-2025 eğitim yılının ilk ara tatilinin ne zaman olacağını merakla araştırıyor. Ekim ayının sonuna yaklaşırken, özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için geçerli olacak ara tatil, toplamda iki kez uygulanacak. İlk tatil Kasım ayında, ikinci tatil ise Nisan ayında gerçekleştirilecek.
İlk Ara Tatil Kasım'da
2024-2025 eğitim yılının ilk ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde öğrenciler, derslerin yoğunluğundan uzaklaşarak dinlenme fırsatı bulacak.
İkinci Ara Tatil Nisan'da
İkinci ara tatil ise 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tatil, öğrencilerin yaz dönemine hazırlık yapmaları için önemli bir mola niteliği taşıyacak.
Yarıyıl Tatili ve Yaz Tatili Tarihleri
Bu yılki yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin verilmesiyle birlikte tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak.