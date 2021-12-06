İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 15 tatil, yarıyıl tatili ne zaman? MEB son dakika açıklamalar...
İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İkinci ara tatil ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil kasım ayında tamamlandı. İşte, İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 15 tatil, yarıyıl tatili ne zaman? MEB son dakika açıklamalar...
İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 15 tatil, yarıyıl tatili ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk ara tatilin sonlanmasının ardından öğrenci ve veliler şimdi 15 tatilin başlayacağı tarihi merak ediyor. 15 Kasım 2021 tarihinde ilk ara tatil sona erdi. İşte, İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 15 tatil, yarıyıl tatili ne zaman? MEB son dakika açıklamalar...
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Covid-19 salgını sebebiyle yaklaşık 1,5 senelik aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bitmesi sonrası öğrenciler derslerine girdi. Bu gelişme sonrası, öğrencilerin karne alacağı yarıyıl tatili tarihi araştırılıyor.
Ara tatil sonrası 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma sonlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi günü itibariyle başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma gününde sona erecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirtti ve ''Öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz'' şeklinde konuştu
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