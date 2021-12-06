İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 15 tatil, yarıyıl tatili ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk ara tatilin sonlanmasının ardından öğrenci ve veliler şimdi 15 tatilin başlayacağı tarihi merak ediyor. 15 Kasım 2021 tarihinde ilk ara tatil sona erdi. İşte, İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda 15 tatil, yarıyıl tatili ne zaman? MEB son dakika açıklamalar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Covid-19 salgını sebebiyle yaklaşık 1,5 senelik aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bitmesi sonrası öğrenciler derslerine girdi. Bu gelişme sonrası, öğrencilerin karne alacağı yarıyıl tatili tarihi araştırılıyor.