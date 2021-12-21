Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamalar hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği atamalar için geri sayım sürüyor. 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde atama tercihleri yapacak olan adaylar öncelikli olarak sıralamaların netleşmesi için mülakat sonuçlarını bekliyorlar. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamalar hangi tarihte?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in sözleşmeli öğretmenlikle ilgili atama takviminde paylaştığı bilgilere göre 15 bin ek atama için yapılan mülakatların sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. 13-17 Aralık tarihlerinde son mülakatlar gerçekleştirilmiş ve sonuçlar için geri sayıma geçilmişti.