Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamalar hangi tarihte?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 sözleşmeli öğretmenlik mülakatları tamamlandı. Normal süre içerisinde covid-19 karantinası nedeniyle mülakata katılamayan adayların mülakatları da 13-17 Aralık tarihlerinde yapıldı. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamalar hangi tarihte?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamalar hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği atamalar için geri sayım sürüyor. 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde atama tercihleri yapacak olan adaylar öncelikli olarak sıralamaların netleşmesi için mülakat sonuçlarını bekliyorlar. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamalar hangi tarihte?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in sözleşmeli öğretmenlikle ilgili atama takviminde paylaştığı bilgilere göre 15 bin ek atama için yapılan mülakatların sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. 13-17 Aralık tarihlerinde son mülakatlar gerçekleştirilmiş ve sonuçlar için geri sayıma geçilmişti.
Mülakat sonucuna itirazda bulunmak isteyen adayların itirazları ise 3-7 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.
Atama tercihlerinin 21-26 Ocak'ta alınmasının ardından 31 Ocak'ta da sonuçlar ilan edilecek.
Şubat ayı itibariyle öğretmenler görev yerlerinde çalışmaya başlayabilecekler
Takvimin işleyeceği kalan süreç şu şekilde;
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ
Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.
15 bin öğretmen branş dağılımı
Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.
Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
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