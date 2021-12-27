TÜİK’ten velilere uyarı! Çocuklar bağımlı oldu

-Dışarıda arkadaşlarıyla geçireceği, sizinle geçireceği spor, sanat, yürüyüş, bisiklet, piknik, evde kutu oyunu, yemek pişirme gibi farklı etkinliklere yönlendirebilirsiniz.

-Çocuğunuzun teknoloji kullanımı her zaman fiziksel etkinlikleri de dengeleyecek şekilde olmalı ama teknolojiyi kullanmadığı zamanlarda yerine bir şey koyabilmeli. Bu noktada da ebeveynlerimize rol model olmaları için büyük bir iş düşüyor.

-Biz yetişkinler de çocuklarımızın karşısında sohbet kanallarında, sosyal medyada, bilgisayarda geçirdiğimiz vakitleri unutarak onlara zaman ayırmadan internette onları tek başına bırakarak sonra çok vakit geçirdikleri üzerinde şikâyet etmemeliyiz.