22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB son dakika: Okullar uzaktan eğitime geçecek mi?

Ara tatil ne zaman bitiyor? Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda ilk ara tatil 15 Kasım'da başladı. Öğrenciler ve velileri ara tatilin ardından yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar uzaktan eğitime geçecek mi? 22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, ara tatilin ardından öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecek. Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nda uzaktan eğitime geçilmeyeceği belirtilmişti.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.