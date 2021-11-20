22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB son dakika: Okullar uzaktan eğitime geçecek mi?
Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili gerçekleştiriliyor. 15 Kasım'da başlayan ara tatilin bitmesine kısa bir süre kaldı. Ara tatil heyecanı yaşayan öğrenciler şimdi de okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, okullar uzaktan eğitime geçecek mi? 22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
Ara tatil ne zaman bitiyor? Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda ilk ara tatil 15 Kasım'da başladı. Öğrenciler ve velileri ara tatilin ardından yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar uzaktan eğitime geçecek mi? 22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...
OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, ara tatilin ardından öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecek. Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nda uzaktan eğitime geçilmeyeceği belirtilmişti.
ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN UZAKTAN EĞİTİM KARARI
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valiliklere gönderilen yazıda evde eğitim hizmetinin velinin talebi ve özel hizmetleri kurulu kararı doğrultusunda evde yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine ilişkin taleplerin Bakanlığa intikal ettiği vurgulandı.
Bu kapsamda evde eğitim hizmetinin covid-19 salgını süresince öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda evde yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak da yapılabileceği bilgisi paylaşıldı. İşte MEB tarafından gönderilen o yazı;
EVDE EĞİTİM HİZMETİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?
Evde eğitim hizmeti, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere sunulan hizmettir. En az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak öğrenciler sağlık raporu ile belgelendirilerek özel eğitim ihtiyacından yararlanabilir. Öğrenciler evde eğitim hizmetine veli başvuru dilekçesi, öğrenci belgesi ile müracaat edebilir.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatil: 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatiline çıkacak.
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