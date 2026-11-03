YÖK'ten 233 bin kişiye dijital eğitim hamlesi: Yapay zeka veri analizi ve yeşil dönüşüm
YÖK Başkanı Erol Özvar, Dijital Üniversite Platformu'nun yeni eğitim döneminin başladığını duyurdu. Yapay zeka, veri analizi ve yeşil dönüşüm alanlarında 233 bini aşkın başvuru alan platformda 55 bin kişi, 16 farklı modülde ücretsiz ve çevrim içi eğitim alma hakkı kazandı. Özvar, "Üniversitelerimizin bilgi birikimini toplumumuzun her kesimiyle buluşturmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dijital Üniversite Platformu'nun yeni eğitim döneminin açılış dersinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
16 FARKLI MODÜLDE ÜCRETSİZ EĞİTİM
Dünyanın hızla değiştiğine ve mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin dönüştüğüne dikkat çeken Özvar, öğrenmenin artık üniversite yıllarıyla sınırlı kalamayacağını vurguladı.
Geçtiğimiz yıl Veri Analizi Okulu ile başlatılan projenin bu yıl genişletildiğini belirten Özvar, yapay zeka, veri analizi ve yeşil dönüşüm alanlarının aynı platformda buluşturulduğunu açıkladı.
Özvar, "233 bini aşkın başvuru aldığımız Platformda 55 bin katılımcımıza 16 farklı modülde ücretsiz ve çevrim içi eğitim sunacağız" ifadelerini kullandı.
"ÖĞRENMEK ARTIK BİR ZORUNLULUK"
Her yaştan vatandaşın kendisini geliştirmesine imkan sunulması gerektiğini belirten Özvar, açıklamasında şu mesajı verdi:
"Her yaştan insanımızın kendini geliştirebilmesine, yeni yetkinlikler kazanabilmesine imkan sunmak durumundayız."
Özvar, projeye katkı sağlayan üniversitelere ve akademisyenlere teşekkür ederek tüm katılımcılara başarılı bir eğitim dönemi diledi.
Özvar sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:
"Dijital Üniversite Platformu'nun yeni eğitim dönemine bugün gerçekleştirdiğimiz açılış dersiyle başladık.
Dünya hızla değişiyor. Mesleklerin gerektirdiği bilgi ve beceriler dönüşürken öğrenmenin de üniversite yıllarıyla sınırlı kalması artık mümkün değil. Her yaştan insanımızın kendini geliştirebilmesine, yeni yetkinlikler kazanabilmesine imkân sunmak durumundayız.
Geçtiğimiz yıl Veri Analizi Okulu'yla başlattığımız çalışmayı bu yıl daha da büyüterek yapay zekâ, veri analizi ve yeşil dönüşüm alanlarını Dijital Üniversite Platformu çatısı altında buluşturduk.
233 bini aşkın başvuru aldığımız Platformda 55 bin katılımcımıza 16 farklı modülde ücretsiz ve çevrim içi eğitim sunacağız.
Üniversitelerimizin bilgi birikimini toplumumuzun her kesimiyle buluşturmaya devam edeceğiz.
Bu kıymetli çalışmaya katkı sunan üniversitelerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyor; bütün katılımcılarımıza başarılı bir eğitim dönemi diliyorum."