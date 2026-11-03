Özvar, "233 bini aşkın başvuru aldığımız Platformda 55 bin katılımcımıza 16 farklı modülde ücretsiz ve çevrim içi eğitim sunacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Veri Analizi Okulu ile başlatılan projenin bu yıl genişletildiğini belirten Özvar, yapay zeka, veri analizi ve yeşil dönüşüm alanlarının aynı platformda buluşturulduğunu açıkladı.

Dünyanın hızla değiştiğine ve mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin dönüştüğüne dikkat çeken Özvar, öğrenmenin artık üniversite yıllarıyla sınırlı kalamayacağını vurguladı.

Özvar, projeye katkı sağlayan üniversitelere ve akademisyenlere teşekkür ederek tüm katılımcılara başarılı bir eğitim dönemi diledi.

"Her yaştan insanımızın kendini geliştirebilmesine, yeni yetkinlikler kazanabilmesine imkan sunmak durumundayız."

Her yaştan vatandaşın kendisini geliştirmesine imkan sunulması gerektiğini belirten Özvar, açıklamasında şu mesajı verdi:

Özvar sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Dijital Üniversite Platformu'nun yeni eğitim dönemine bugün gerçekleştirdiğimiz açılış dersiyle başladık.

Dünya hızla değişiyor. Mesleklerin gerektirdiği bilgi ve beceriler dönüşürken öğrenmenin de üniversite yıllarıyla sınırlı kalması artık mümkün değil. Her yaştan insanımızın kendini geliştirebilmesine, yeni yetkinlikler kazanabilmesine imkân sunmak durumundayız.

Geçtiğimiz yıl Veri Analizi Okulu'yla başlattığımız çalışmayı bu yıl daha da büyüterek yapay zekâ, veri analizi ve yeşil dönüşüm alanlarını Dijital Üniversite Platformu çatısı altında buluşturduk.

233 bini aşkın başvuru aldığımız Platformda 55 bin katılımcımıza 16 farklı modülde ücretsiz ve çevrim içi eğitim sunacağız.

Üniversitelerimizin bilgi birikimini toplumumuzun her kesimiyle buluşturmaya devam edeceğiz.

Bu kıymetli çalışmaya katkı sunan üniversitelerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyor; bütün katılımcılarımıza başarılı bir eğitim dönemi diliyorum."