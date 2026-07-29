2026 YKS tercihleri bugün başlıyor: Kontenjanlar, tarihler ve tüm detaylar

Tercih listesi hazırlanırken geçen yılın başarı sıralamalarının dikkate alınması, en çok istenen bölüm ve üniversitelerin listenin üst sıralarında yer alması öneriliyor. Ayrıca adayların kazanması halinde kayıt yaptırmayı düşünmedikleri programları tercih listesine eklememesi gerekiyor. Adaylar tercih sürecinde YÖK Atlas'ta yer alan verilerden de yararlanabilecek.

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda adayların tercihlerini puanlarına göre değil, başarı sıralamalarına göre planlamaları gerektiği belirtiliyor.

TERCİHLER PUANA GÖRE Mİ, SIRALAMAYA GÖRE Mİ YAPILMALI?

Bu yıl yükseköğretim kurumlarında genel ve özel kontenjanlar dahil toplam 805 bin 747 kontenjan yer alıyor. Üniversite türlerine göre kontenjanlar ise şu şekilde belirlendi:

Boş kalan kontenjanlar için merkezi ek yerleştirme uygulanacak. (Görsel: A Haber)

ÖZEL KONTENJANLARDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kılavuza göre bu yıl da bazı aday grupları için özel kontenjan uygulaması devam edecek. Bu kapsamda;

Okul birincileri için 17 bin 862 ,

, 34 yaş üstü kadın adaylar için 10 bin 363 ,

, Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için 3 bin 673 kontenjan ayrıldı.

34 yaşını tamamlamış kadın adaylar için ayrılan kontenjanlardan daha önce lisans programından mezun olanlar yararlanamayacak. Ayrıca bazı programlara bu kontenjan kapsamında yerleştirme yapılmayacak.