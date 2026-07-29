2026 YKS tercihleri bugün başlıyor: Kontenjanlar, tarihler ve tüm detaylar
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih maratonu başlıyor. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Bu yıl 805 bin 747 kontenjan için yerleştirme yapılırken tercih sürecinde başarı sıralaması belirleyici olacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.
ÖSYM, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ön bilgi amacıyla yayımladı. Tercih yapacak adayların, tercih süresi içinde yeniden yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemesi ve ÖSYM'nin duyurularını takip etmesi gerekiyor.
YKS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Üniversite tercihlerini internet üzerinden tamamlayacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla gerçekleştirecek. Tercih süresi boyunca adaylar listelerini diledikleri zaman güncelleyebilecek. İşte tercih ekranında izlenmesi gereken adımlar:
- ÖSYM AİS'e giriş yapın. İşlemler, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.
- Tercih ekranını açın. Sisteme giriş yaptıktan sonra "2026-YKS Tercih" menüsünü seçerek tercih sayfasına ulaşabilirsiniz.
- Program kodlarını dikkatle ekleyin. Güncel YKS kontenjan kılavuzunu ve kendi başarı sıralamanızı dikkate alarak tercih etmek istediğiniz bölüm ve üniversitelerin program kodlarını listenize ekleyin.
- Tercih sıranızı son kez kontrol edin. Listeyi onaylamadan önce programların sıralamasını ve kodlarını yeniden gözden geçirin. Çünkü tercih sırası yerleştirme açısından büyük önem taşıyor.
- Onay işlemini tamamlayın. Kontrollerin ardından tercihlerinizi sistem üzerinden onaylayarak işlemi tamamlayın.
Tercih işlemini tamamlayan adaylar, 10 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar sistem üzerinden tercih listelerinde değişiklik veya güncelleme yapabilecek.
2026 YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Bu yıl düzenlenen YKS'ye toplam 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Oturumlara katılım sayıları ise şöyle: