2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı da 23 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. STS Tıp Doktorluğu sınavı, Tıp Doktorluğu alanında yurt dışı yükseköğretim diploma denkliği için Seviye Tespit Sınavı kapsamında uygulanıyor.

2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı için adayların sınav yerleri ÖSYM tarafından belirlendi.

Sınava girecek adayların belgelerini önceden kontrol ederek sınav yerlerini öğrenmeleri önem taşıyor.

SINAVA GİRECEK ADAYLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Sınav giriş belgesinin yalnızca sistemde görüntülenmesi yeterli olmayabilir. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için belge üzerindeki bilgileri önceden kontrol etmesi ve gerekli hazırlıkları sınavdan önce tamamlaması önem taşıyor.

ÖSYM'nin duyurusuna göre sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı. Dolayısıyla adayların sınav günü için son ana kalmadan sınav yerlerini öğrenmesi gerekiyor.