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2026-TUS ve 2026-STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM duyurdu

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2026-TUS ve 2026-STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM duyurdu

2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı için beklenen gün geldi. ÖSYM, adayların sınava gireceği bina ve salonları belirledi. Sınav giriş belgeleri bugün erişime açıldı.

Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (STS Tıp Doktorluğu) katılacak adaylar için önemli duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ilişkin sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM, 2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav giriş belgelerini erişime açtı. (ÖSYM)ÖSYM, 2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav giriş belgelerini erişime açtı. (ÖSYM)

TUS VE STS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?

Sınava katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisinin bulunduğu Sınava Giriş Belgesi'ne ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Belgeler, 13 Ağustos 2026 tarihinden itibaren erişime açıldı.

Adayların sisteme giriş yapabilmesi için T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Sınava Giriş Belgesi'ne ulaşmak isteyen adayların ÖSYM AİS ekranına girerek ilgili sınavı seçmesi yeterli olacak.

TUS VE STS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2026-TUS ve 2026-STS Tıp Doktorluğu sınavları 23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.2026-TUS ve 2026-STS Tıp Doktorluğu sınavları 23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

2026-TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2026-TUS 2. Dönem Sınavı, 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. TUS, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak uygulanıyor. Sınava başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı.

Bu nedenle adayların sınavdan önce belgelerini kontrol etmesi ve sınava girecekleri yeri öğrenmesi önem taşıyor.

2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı için adayların sınav yerleri ÖSYM tarafından belirlendi.2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı için adayların sınav yerleri ÖSYM tarafından belirlendi.

2026-STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı da 23 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. STS Tıp Doktorluğu sınavı, Tıp Doktorluğu alanında yurt dışı yükseköğretim diploma denkliği için Seviye Tespit Sınavı kapsamında uygulanıyor.

Sınava girecek adayların belgelerini önceden kontrol ederek sınav yerlerini öğrenmeleri önem taşıyor.Sınava girecek adayların belgelerini önceden kontrol ederek sınav yerlerini öğrenmeleri önem taşıyor.

SINAVA GİRECEK ADAYLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Sınav giriş belgesinin yalnızca sistemde görüntülenmesi yeterli olmayabilir. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için belge üzerindeki bilgileri önceden kontrol etmesi ve gerekli hazırlıkları sınavdan önce tamamlaması önem taşıyor.

ÖSYM'nin duyurusuna göre sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı. Dolayısıyla adayların sınav günü için son ana kalmadan sınav yerlerini öğrenmesi gerekiyor.

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