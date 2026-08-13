2026-TUS ve 2026-STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM duyurdu
2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı için beklenen gün geldi. ÖSYM, adayların sınava gireceği bina ve salonları belirledi. Sınav giriş belgeleri bugün erişime açıldı.
Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (STS Tıp Doktorluğu) katılacak adaylar için önemli duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ilişkin sınava giriş belgelerini erişime açtı.
TUS VE STS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?
Sınava katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisinin bulunduğu Sınava Giriş Belgesi'ne ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Belgeler, 13 Ağustos 2026 tarihinden itibaren erişime açıldı.
Adayların sisteme giriş yapabilmesi için T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Sınava Giriş Belgesi'ne ulaşmak isteyen adayların ÖSYM AİS ekranına girerek ilgili sınavı seçmesi yeterli olacak.
2026-TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
2026-TUS 2. Dönem Sınavı, 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. TUS, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak uygulanıyor. Sınava başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı.
Bu nedenle adayların sınavdan önce belgelerini kontrol etmesi ve sınava girecekleri yeri öğrenmesi önem taşıyor.