KPSS-2026/1 tercihleri başladı: AİS ekranı, başvuru ücreti ve nitelik kodu anlamları

KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme tercihleri 9 Temmuz’da ÖSYM AİS üzerinden başladı. Adaylar işlemlerini 16 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar tamamlayacak. Tercih listesi hazırlanırken yalnızca KPSS puanı değil, nitelik kodları ve özel şartlar da belirleyici olacak.

ÖSYM, KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme tercih sürecini başlattı. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadro veya pozisyon hedefleyen adaylar, tercihlerini 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında AİS ekranından yapabilecek. Süreçte en kritik nokta, puan üstünlüğünün yanında mezuniyet alanı, nitelik kodu ve özel şart uyumunun doğru kontrol edilmesi olacak.

KPSS-2026/1 tercih başvuruları başladı. (Görsel: A Haber)

KPSS-2026/1 TERCİHLERİ BAŞLADI

KPSS-2026/1 tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 saat 09.00'da başladı. Adaylar tercihlerini 16 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak tamamlayacak.Tercih süresi sona erdikten sonra sistem kapanacak. Bu nedenle adayların liste hazırlığını son güne bırakmadan kılavuzdaki kadro ve pozisyonları ayrıntılı incelemesi gerekiyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların bireysel erişimiyle gerçekleştirilecek. (Foto: AA)

KPSS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle giriş yapacak. Tercih ekranında öğrenim düzeyi, mezuniyet bilgisi, KPSS puanı ve kılavuzda yer alan nitelik kodları dikkate alınacak.

Bu süreçte tercih işlemi yalnızca kadro seçmekten ibaret değil. Adayın, seçtiği kadro için aranan tüm şartları taşıması gerekiyor. Aksi durumda yerleştirme yapılsa bile atama aşamasında sorun yaşanabilir.

KPSS TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme tercih ücreti 170 TL olarak uygulanıyor. Ücret; banka, ATM, internet veya mobil bankacılık kanalları üzerinden ya da ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi aracılığıyla yatırılabiliyor.

Tercih edilecek kadroya ait nitelik kodlarının doğru eşleştirilmesi yerleştirme sürecinde belirleyici olacak. (Foto: A Haber)

NİTELİK KODU HATASI ATAMAYI RİSKE ATAR

Kılavuzda her kadro ve pozisyonun yanında nitelik kodları bulunuyor. Bu kodlar adayın mezuniyet alanını, cinsiyet şartını veya kadroya özel ek koşulları gösteriyor.

Adayın KPSS puanı yeterli olsa bile ilgili nitelik kodunu karşılamaması halinde yerleştirme geçersiz sayılabilir. Bu nedenle tercih listesine eklenen her kadro, mezuniyet programı ve özel şartlarla birlikte kontrol edilmeli.

EN ÇOK MERAK EDİLEN NİTELİK KODLARI VE ANLAMLARI

KPSS-2026/1 tercihlerinde bazı kodlar adayların doğrudan başvuru hakkını belirliyor. En çok aranan nitelik kodları ve anlamları ise şu şekilde:

1101 kodu erkek aday şartını,

erkek aday şartını, 3003 kodu Adalet ön lisans veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezuniyetini,

Adalet ön lisans veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezuniyetini, 3004 kodu Sosyal Güvenlik ön lisans mezuniyetini,

Sosyal Güvenlik ön lisans mezuniyetini, 3005 kodu Yerel Yönetimler ön lisans mezuniyetini,

Yerel Yönetimler ön lisans mezuniyetini, 3224 kodu Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezuniyetini,

Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezuniyetini, 7300 kodu ise özel şartlara işaret ediyor. 7300 kodunun yer aldığı kadrolarda ehliyet, vardiyalı çalışma, seyahat engeli bulunmaması veya benzeri ek şartlar kılavuzdan ayrıca kontrol edilmeli.

Merkezi yerleştirmede KPSS puanının yanı sıra tercih sırası ve kadro şartlarının karşılanması da dikkate alınacak. (Foto: A Haber)

KADRO SEÇİMİ YALNIZCA PUANA GÖRE YAPILMAYACAK

Merkezi yerleştirmede adayların KPSS puanı ve tercih sırası birlikte dikkate alınacak. Daha yüksek puanlı adayın yerleştiği kadroda, diğer adayın sonraki tercihi devreye girecek.

Aynı puana sahip adaylarda önce mezuniyet tarihi esas alınacak. Mezuniyet tarihinin de aynı olması durumunda yaşı büyük adaya öncelik verilecek.

ÖSYM KAYITLARI ESAS ALINACAK

Yerleştirme işlemlerinde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler kullanılacak. Öğrenim düzeyi, mezun olunan program, cinsiyet veya kadro şartları arasında uyumsuzluk tespit edilirse tercih geçersiz hale gelebilir.

Gerçeğe aykırı bilgiyle yerleşen adayların ataması ilgili kamu kurumu tarafından yapılmayacak. Bu durumda aday herhangi bir hak talep edemeyecek.

Merkezi yerleştirme sürecinde yaş şartını taşımayan adaylar tercih hakkından yararlanamayacak. (Foto: A Haber)

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Genel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak yer alıyor. Kadro türüne göre adli sicil ve özel koşullar ayrıca kılavuzda belirtiliyor.

Tercih işlemlerinin başladığı gün itibarıyla 65 yaşını dolduran adaylar KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme kapsamında tercih yapamayacak. Buna göre 8 Temmuz 1961 ve öncesinde doğan adaylar bu sürece katılamayacak.