2026 MSÜ mülakatları ne zaman? Kara, deniz, hava ve bando astsubay mülakat tarihleri

Hava Harp Okulu adayları için seçim süreci üç gün sürecek.

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DİĞER HARP OKULLARI VE MYO ADAYLARININ SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kara, Deniz ve diğer Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları ise iki günlük değerlendirmeye alınacak. İlk gün evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testi uygulanacak.

İkinci gün ise mülakat gerçekleştirilecek. Bando MYO tercihi bulunan adaylar ayrıca müzik yetenek sınavına katılacak. Sürecin sonunda başarılı adaylar sağlık raporu için hastaneye sevk edilecek.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİNDE ADAYLARDAN NELER İSTENECEK?

MSB, tüm adayların spor kıyafetiyle sınava gelmesinin zorunlu olduğunu duyurdu. Adayların yanında şu ekipmanların bulunması gerekiyor:

Spor ayakkabısı

Spor tişörtü

Spor şortu veya eşofman

Fiziki Yeterlilik Testi kapsamında adayların;

Şınav,

Mekik,

400 metre koşu

branşlarında performansı değerlendirilecek.