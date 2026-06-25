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2026 MSÜ mülakatları ne zaman? Kara, deniz, hava ve bando astsubay mülakat tarihleri

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2026 MSÜ mülakatları ne zaman? Kara, deniz, hava ve bando astsubay mülakat tarihleri

Milli Savunma Üniversitesi 2026 askeri öğrenci temini kapsamında ikinci seçim aşaması takvimi açıklandı. Fiziki yeterlilik testi, psikomotor testi ve mülakat sürecine katılacak adayların tarihleri netleşirken sınava giriş belgeleri, istenecek evraklar ve önemli kurallar da duyuruldu.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 askerî öğrenci temini kapsamında merakla beklenen ikinci seçim aşaması takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Sistemi üzerinden yayımlanan duyuruya göre, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları adayları temmuz ve ağustos aylarında Ankara'da fiziki yeterlilik testi, mülakat ve diğer değerlendirme aşamalarına katılacak. Adayların sınava giriş tarihleri ile getirmeleri gereken belgeler de tek tek açıklandı.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

2026 MSÜ SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSB'nin yayımladığı takvime göre 2026 yılı askeri öğrenci temini seçim aşamaları 14 Temmuz-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, kendilerine bildirilen tarih ve saatte Ankara Dikmen Caddesi'ndeki Kara Harp Okulu Komutanlığı (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacak.

Öte yandan 15 Temmuz 2026 ile tüm pazar günlerinde seçim faaliyeti yapılmayacak. 21 Temmuz 2026 tarihinde ise yalnızca Psikomotor Testi ve mülakat uygulanacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

HANGİ OKUL ADAYI HANGİ TARİHTE ÇAĞRILACAK?

Seçim aşamalarına katılım tercih edilen okul türüne göre farklı tarihlerde yapılacak.

Okul Seçim Aşaması Tarihi
Hava Harp Okulu 14-20 Temmuz 2026
Kara, Deniz ve diğer Harp Okulları 22-30 Temmuz 2026
Astsubay Meslek Yüksekokulları 31 Temmuz-6 Ağustos 2026
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 22 Temmuz-6 Ağustos 2026

TERCİH YAPMAYAN ADAYLAR SEÇİM AŞAMASINA ÇAĞRILMAYACAK

MSB, önemli bir uyarıda da bulundu. Personel Temin Sistemi üzerinden tercih işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamayan adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilmeyecek. Çağrı almayan adaylar için ayrıca posta veya telefon yoluyla bildirim yapılmayacak. Tüm duyurular yalnızca Personel Temin Sistemi üzerinden ilan edilecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

HAVA HARP OKULU ADAYLARINI HANGİ AŞAMALAR BEKLİYOR?

Hava Harp Okulu adayları için seçim süreci üç gün sürecek.

1. gün

  • Evrak kontrolü
  • Boy-kilo ölçümü
  • Kişilik değerlendirme testi
  • Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, mekik, 400 metre koşu)

2. gün

  • Psikomotor Testi

Bu aşamaya yalnızca fiziki yeterlilik testini başarıyla geçen adaylar katılabilecek.

3. gün

  • Mülakat
  • Hastane sevk işlemleri
  • Bando MYO tercihi bulunan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

DİĞER HARP OKULLARI VE MYO ADAYLARININ SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kara, Deniz ve diğer Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları ise iki günlük değerlendirmeye alınacak. İlk gün evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testi uygulanacak.

İkinci gün ise mülakat gerçekleştirilecek. Bando MYO tercihi bulunan adaylar ayrıca müzik yetenek sınavına katılacak. Sürecin sonunda başarılı adaylar sağlık raporu için hastaneye sevk edilecek.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİNDE ADAYLARDAN NELER İSTENECEK?

MSB, tüm adayların spor kıyafetiyle sınava gelmesinin zorunlu olduğunu duyurdu. Adayların yanında şu ekipmanların bulunması gerekiyor:

  • Spor ayakkabısı
  • Spor tişörtü
  • Spor şortu veya eşofman

Fiziki Yeterlilik Testi kapsamında adayların;

  • Şınav,
  • Mekik,
  • 400 metre koşu

branşlarında performansı değerlendirilecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BOY VE KİLO ŞARTLARI NASIL UYGULANACAK?

Boy ve kilo ölçümleri ayakkabısız ve çorapsız yapılacak. Asgari boy şartı;

  • Erkek adaylarda 165 santimetre
  • Kadın adaylarda 160 santimetre

olarak uygulanacak.

Hava Harp Okulu adaylarında ise boy sınırı 165-190 santimetre arasında olacak. Boy veya kilo şartını karşılamayan adayların işlemleri seçim aşamasında sonlandırılacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

PSİKOMOTOR TESTİNDE ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Psikomotor Testi yalnızca Hava Harp Okulu adaylarına uygulanacak. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek testte adayların;

  • dikkat,
  • tepki hızı,
  • el-göz koordinasyonu,
  • algılama becerisi,
  • durumsal farkındalığı

ölçülecek. 180 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 100 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak. Bu sınav için itiraz hakkı bulunmuyor ve adaylara yalnızca tek giriş hakkı veriliyor. Başarısız olanların Hava Harp Okulu adaylığı sona ererken diğer okul tercihleri varsa süreç devam ediyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

MÜLAKATTA NELERE DİKKAT EDİLECEK?

Mülakat komisyonu adayları;

  • kendini ifade edebilme,
  • özgüven,
  • genel görünüş,
  • iletişim becerisi,
  • psikolojik uygunluk,
  • beden dili,
  • askerlik mesleğine yatkınlık,
  • sorumluluk bilinci,
  • duygusal denge

başlıklarında değerlendirecek. Mülakat 100 puan üzerinden yapılacak. 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Komisyon kararları kesin olacak ve idari itiraz hakkı bulunmayacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

HAVA HARP OKULU ADAYLARINI BİR AŞAMA DAHA BEKLİYOR

İkinci seçim aşamalarını başarıyla geçen ve gerekli sağlık raporunu alan Hava Harp Okulu adayları daha sonra Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU) sürecine katılacak. ÖSU kontenjanına;

  • 2026 YKS sayısal puanı,
  • Fiziki Yeterlilik Testi puanı,
  • mülakat puanı

esas alınarak aday seçilecek.

MSB'DEN ADAYLARA KRİTİK UYARI

Milli Savunma Bakanlığı, seçim sürecine eksik belgeyle gelen, yanlış beyanda bulunan veya başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların işlemlerinin temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun iptal edileceğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca tüm duyuruların Personel Temin Sistemi ve MSÜ üzerinden yayımlanacağını, adayların bu adresleri düzenli takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

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