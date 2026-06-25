2026 MSÜ mülakatları ne zaman? Kara, deniz, hava ve bando astsubay mülakat tarihleri
Milli Savunma Üniversitesi 2026 askeri öğrenci temini kapsamında ikinci seçim aşaması takvimi açıklandı. Fiziki yeterlilik testi, psikomotor testi ve mülakat sürecine katılacak adayların tarihleri netleşirken sınava giriş belgeleri, istenecek evraklar ve önemli kurallar da duyuruldu.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 askerî öğrenci temini kapsamında merakla beklenen ikinci seçim aşaması takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Sistemi üzerinden yayımlanan duyuruya göre, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları adayları temmuz ve ağustos aylarında Ankara'da fiziki yeterlilik testi, mülakat ve diğer değerlendirme aşamalarına katılacak. Adayların sınava giriş tarihleri ile getirmeleri gereken belgeler de tek tek açıklandı.
2026 MSÜ SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MSB'nin yayımladığı takvime göre 2026 yılı askeri öğrenci temini seçim aşamaları 14 Temmuz-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, kendilerine bildirilen tarih ve saatte Ankara Dikmen Caddesi'ndeki Kara Harp Okulu Komutanlığı (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacak.
Öte yandan 15 Temmuz 2026 ile tüm pazar günlerinde seçim faaliyeti yapılmayacak. 21 Temmuz 2026 tarihinde ise yalnızca Psikomotor Testi ve mülakat uygulanacak.
HANGİ OKUL ADAYI HANGİ TARİHTE ÇAĞRILACAK?
Seçim aşamalarına katılım tercih edilen okul türüne göre farklı tarihlerde yapılacak.
|Okul
|Seçim Aşaması Tarihi
|Hava Harp Okulu
|14-20 Temmuz 2026
|Kara, Deniz ve diğer Harp Okulları
|22-30 Temmuz 2026
|Astsubay Meslek Yüksekokulları
|31 Temmuz-6 Ağustos 2026
|Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
|22 Temmuz-6 Ağustos 2026
TERCİH YAPMAYAN ADAYLAR SEÇİM AŞAMASINA ÇAĞRILMAYACAK
MSB, önemli bir uyarıda da bulundu. Personel Temin Sistemi üzerinden tercih işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamayan adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilmeyecek. Çağrı almayan adaylar için ayrıca posta veya telefon yoluyla bildirim yapılmayacak. Tüm duyurular yalnızca Personel Temin Sistemi üzerinden ilan edilecek.