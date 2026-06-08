2026 Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuç tarihi
Proje okullarında görev almak isteyen öğretmenler ve yöneticiler için beklenen tarih yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre atama sonuçları 16 Haziran'dan itibaren açıklanacak. Sonuçların ardından tebligat ve göreve başlama süreci başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik atama sürecinde sona yaklaşıldı. Başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen ve yönetici adayı, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlık tarafından yayımlanan 2026 yılı kılavuzuna göre proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak.
BAŞVURULAR MAYIS AYINDA TAMAMLANDI
Proje okullarında görev almak isteyen adaylar, başvurularını 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden gerçekleştirdi.
Başvurular, MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden alınırken adaylara en fazla 10 eğitim kurumu tercih etme hakkı tanındı. Süreç boyunca öğretmenler ve yöneticiler tercih ettikleri kurumlar için elektronik başvuru formunu doldurdu.
ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
MEB tarafından yürütülen atama ve görevlendirme işlemleri, adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından ataması yapılan öğretmenler için resmi işlemler başlayacak.
Bakanlığın yayımladığı takvim doğrultusunda tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren yapılacak.
YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Proje okullarında görev alacak yöneticiler için görevlendirme süreci ise daha sonra başlayacak. Kılavuza göre yönetici görevlendirmeleri 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. Bu nedenle sonuçların açıklanmasının ardından hem öğretmenler hem de yöneticiler için yeni görev yerlerine ilişkin işlemler aşamalı olarak yürütülecek.