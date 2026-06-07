2026 DGS geç başvuru ne zaman? ÖSYM DGS geç başvuru tarihi ve ücreti

Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için süreç devam ediyor. Normal başvuru dönemini çeşitli nedenlerle kaçıran adaylar ise ÖSYM tarafından duyurulan geç başvuru tarihine odaklandı.

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde DGS geç başvuru tarihi netleşti. (Fotoğraf: A Haber)

2026 DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başladı ve 2 Haziran 2026 tarihinde sona erdi.

Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 11 Haziran 2026 Perşembe olarak açıklandı. Adaylar başvurularını sadece bu tarihte, saat 00.00 ile 23.59 arasında gerçekleştirebilecek. Geç başvuru süresinin sona ermesinin ardından herhangi bir ek başvuru hakkı tanınmayacak.