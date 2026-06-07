2026 DGS geç başvuru ne zaman? ÖSYM DGS geç başvuru tarihi ve ücreti
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 DGS başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi belli oldu. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen binlerce kişi, yalnızca bir gün sürecek başvuru fırsatını değerlendirebilecek.
Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için süreç devam ediyor. Normal başvuru dönemini çeşitli nedenlerle kaçıran adaylar ise ÖSYM tarafından duyurulan geç başvuru tarihine odaklandı.
2026 DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başladı ve 2 Haziran 2026 tarihinde sona erdi.
Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 11 Haziran 2026 Perşembe olarak açıklandı. Adaylar başvurularını sadece bu tarihte, saat 00.00 ile 23.59 arasında gerçekleştirebilecek. Geç başvuru süresinin sona ermesinin ardından herhangi bir ek başvuru hakkı tanınmayacak.
DGS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek. Başvuru merkezleri üzerinden işlem yapmak isteyen adayların ise resmi çalışma günleri ve mesai saatleri içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor.
Başvuru işleminin geçerli sayılabilmesi için sınav ücretinin de aynı gün içinde ödenmesi şartı bulunuyor.