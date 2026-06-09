2026 ALES-2 başvuru ekranı: ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
2026-ALES/2 için başvuru ve sınav takvimi netleşti. ÖSYM, NATO Zirvesi nedeniyle sınav tarihinde değişikliğe giderken adayların merak ettiği başvuru süreci, sınav ücreti ve sonuç açıklama tarihi de belli oldu.
Akademik kariyer planlayan binlerce adayın beklediği 2026-ALES/2 takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yayımladığı güncel sınav takvimine göre başvurular haziran ayında alınacak. Öte yandan sınav tarihinde yapılan değişiklik de adayların gündemindeki yerini aldı.
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre 2026-ALES/2 başvuruları 10 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 18 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
Başvuru işlemlerini son güne bırakmak istemeyen adayların, sistem yoğunluğu yaşanmaması için işlemlerini erken tamamlamaları öneriliyor.
2026 ALES BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL?
Bu yıl ALES'e katılacak adayların ödemesi gereken sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Adayların başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Başvuru sürecinin geçerli sayılabilmesi için hem başvuru formunun doldurulması hem de ücret ödeme işleminin tamamlanması şart.