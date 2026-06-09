2026 ALES-2 başvuru ekranı: ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Güncellenen takvime göre ALES/2 sınavı 2 Ağustos'ta uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber)

ÖSYM TAKVİMİ GÜNCELLEDİ: ALES/2 NE ZAMAN?

2026-ALES/2 sürecindeki en dikkat çekici gelişme sınav tarihindeki değişiklik oldu. ÖSYM tarafından daha önce yayımlanan takvimde sınavın 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle sınav takvimi yeniden düzenlendi.

Yapılan güncellemeyle birlikte 2026-ALES/2 sınavı bir hafta ertelenerek 2 Ağustos 2026 tarihine alındı. Kararın, zirve kapsamında uygulanacak güvenlik ve lojistik tedbirleri nedeniyle verildiği belirtildi.