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2026 ALES-2 başvuru ekranı: ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

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2026 ALES-2 başvuru ekranı: ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

2026-ALES/2 için başvuru ve sınav takvimi netleşti. ÖSYM, NATO Zirvesi nedeniyle sınav tarihinde değişikliğe giderken adayların merak ettiği başvuru süreci, sınav ücreti ve sonuç açıklama tarihi de belli oldu.

Akademik kariyer planlayan binlerce adayın beklediği 2026-ALES/2 takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yayımladığı güncel sınav takvimine göre başvurular haziran ayında alınacak. Öte yandan sınav tarihinde yapılan değişiklik de adayların gündemindeki yerini aldı.

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES/2 başvuruları 10 Haziran'da başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES/2 başvuruları 10 Haziran'da başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre 2026-ALES/2 başvuruları 10 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 18 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Başvuru işlemlerini son güne bırakmak istemeyen adayların, sistem yoğunluğu yaşanmaması için işlemlerini erken tamamlamaları öneriliyor.

2026 yılı için belirlenen ALES başvuru ücreti 1.200 TL olarak açıklandı. (Fotoğraf: A Haber)2026 yılı için belirlenen ALES başvuru ücreti 1.200 TL olarak açıklandı. (Fotoğraf: A Haber)

2026 ALES BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL?

Bu yıl ALES'e katılacak adayların ödemesi gereken sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Adayların başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Başvuru sürecinin geçerli sayılabilmesi için hem başvuru formunun doldurulması hem de ücret ödeme işleminin tamamlanması şart.

Güncellenen takvime göre ALES/2 sınavı 2 Ağustos'ta uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber)Güncellenen takvime göre ALES/2 sınavı 2 Ağustos'ta uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber)

ÖSYM TAKVİMİ GÜNCELLEDİ: ALES/2 NE ZAMAN?

2026-ALES/2 sürecindeki en dikkat çekici gelişme sınav tarihindeki değişiklik oldu. ÖSYM tarafından daha önce yayımlanan takvimde sınavın 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle sınav takvimi yeniden düzenlendi.

Yapılan güncellemeyle birlikte 2026-ALES/2 sınavı bir hafta ertelenerek 2 Ağustos 2026 tarihine alındı. Kararın, zirve kapsamında uygulanacak güvenlik ve lojistik tedbirleri nedeniyle verildiği belirtildi.

Akademik hedefleri bulunan adaylar için kritik tarihler netleşti. (Fotoğraf: A Haber)Akademik hedefleri bulunan adaylar için kritik tarihler netleşti. (Fotoğraf: A Haber)

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026-ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

2026 ÖSYM ALES TAKVİMİ

Sınav Tarih
ALES/1 10 Mayıs 2026
ALES/2 2 Ağustos 2026
ALES/3 29 Kasım 2026

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