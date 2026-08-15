2026-ÖZYES sınavı başladı: Adayların uygulamalı sınav maratonu 18 Ağustos’a dek sürecek
2026-ÖZYES’in 15 Ağustos sabah oturumu saat 09.00’da başladı. Spor bilimleri programlarına yerleşmek isteyen adayların katıldığı sınav, 36 ilde 44 merkezde uygulanıyor. Fiziki yeterlilik testi şeklindeki oturumlarda adaylara iki deneme hakkı veriliyor; en iyi derece değerlendirmeye alınıyor. Sabah oturumu saat 12.30’da sona erecek.
2026-ÖZYES'in ilk gün sabah oturumu 15 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla başladı. Yükseköğretim kurumlarının spor programlarına yerleşmek isteyen adaylar, 36 ilde 44 sınav merkezinde fiziki yeterlilik testine giriyor. Sabah oturumu 12.30'da tamamlanacak, öğleden sonraki oturum ise 14.30'da başlayacak. Sınav süreci 18 Ağustos'a kadar devam edecek ve sonuçlar 9 Eylül'de açıklanacak. Adayların en iyi derecesi puanlamaya alınacak.
ÖZYES SABAH OTURUMU SAAT 09.00'DA BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) ilk gün sabah oturumu başladı. Sınav, 2026-2027 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının spor programlarına öğrenci seçimi ve yerleştirme sürecinde kullanılacak.
ÖZYES, 15-18 Ağustos tarihleri arasında toplam 6 oturum halinde uygulanacak. Organizasyon 36 ildeki 44 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor.
Her oturum 210 dakika sürüyor. Sabah oturumları saat 09.00'da başlayıp 12.30'da sona ererken, öğleden sonraki oturumlar 14.30-18.00 saatleri arasında yapılıyor.
SINAV FİZİKİ YETERLİLİK TESTİYLE UYGULANIYOR
2026-ÖZYES kapsamında adayların fiziki performansları uygulamalı sınavla ölçülüyor. Sınav organizasyonunda toplam 221 bina kullanılıyor.
Adaylara parkurda iki uygulama hakkı tanınıyor. İki deneme sonunda elde edilen dereceler arasından en iyi sonuç değerlendirmeye alınıyor.
Engelli adaylar için de aynı şekilde iki uygulama hakkı bulunuyor ve değerlendirmede en iyi derece esas alınıyor.
24 BİN 381 ADAY ÖZYES'E BAŞVURDU
ÖSYM verilerine göre 2026-ÖZYES'e toplam 24 bin 381 aday başvurdu. Başvuruların 16 bin 202'sini erkek, 8 bin 179'unu kadın adaylar oluşturdu.
Sınava 148 engelli aday ile 1063 milli sporcu da katılıyor. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarına sağlanan sınav ücreti muafiyetinden ise 83 aday yararlandı.
Sınavın 6 oturumunda yaklaşık 7 bin 370 görevli görev yapıyor.
ÖZYES İÇİN YENİ YAZILIM VE EKİPMAN GELİŞTİRİLDİ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖZYES'in merkezi olarak yapılmasının adayların değerlendirme ve yerleştirme süreçlerinde ortak standartların uygulanmasını sağladığını belirtti.
Ersoy, ÖZYES uygulamasının ilk kez 2024 yılında hayata geçirildiğini aktararak spor alanında yükseköğretim hedefleyen adayların merkezi ölçme, seçme ve yerleştirme sistemi kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.
ÖSYM ayrıca sınav için kendi kaynaklarıyla yeni bir yazılım geliştirdi. Kullanılan ekipman ve yazılımlar, sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda yaklaşık bir yıl süren AR-GE çalışmalarının ardından uygulamaya alındı.
ÖZYES SINAV GİRİŞ BELGESİ AİS'TE ERİŞİME AÇIK
Adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgisinin yer aldığı 2026-ÖZYES sınava giriş belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.
Sınav takvimi boyunca oturumlara katılacak adayların belgelerinde belirtilen sınav merkezi ve saat bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.
2026 ÖZYES SONUÇLARI 9 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
2026-ÖZYES sonuçları ÖSYM tarafından 9 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların fiziki yeterlilik performansları ve yerleştirme sürecinde kullanılacak sonuçları ilan edilecek.
ÖZYES sonucuyla bir lisans programına yerleşen adayların elde edeceği kayıt hakkı yalnızca 2026-2027 öğretim yılı için geçerli olacak.