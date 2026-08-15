2026-ÖZYES'in ilk gün sabah oturumu 15 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla başladı. Yükseköğretim kurumlarının spor programlarına yerleşmek isteyen adaylar, 36 ilde 44 sınav merkezinde fiziki yeterlilik testine giriyor. Sabah oturumu 12.30'da tamamlanacak, öğleden sonraki oturum ise 14.30'da başlayacak. Sınav süreci 18 Ağustos'a kadar devam edecek ve sonuçlar 9 Eylül'de açıklanacak. Adayların en iyi derecesi puanlamaya alınacak.

Engelli adaylar için de aynı şekilde iki uygulama hakkı bulunuyor ve değerlendirmede en iyi derece esas alınıyor.

Adaylara parkurda iki uygulama hakkı tanınıyor. İki deneme sonunda elde edilen dereceler arasından en iyi sonuç değerlendirmeye alınıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) ilk gün sabah oturumu başladı. Sınav, 2026-2027 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının spor programlarına öğrenci seçimi ve yerleştirme sürecinde kullanılacak.

Fiziki yeterlilik testi şeklindeki sınavda adaylara iki uygulama hakkı veriliyor ve değerlendirmede en iyi derece esas alınıyor.

24 BİN 381 ADAY ÖZYES'E BAŞVURDU

ÖSYM verilerine göre 2026-ÖZYES'e toplam 24 bin 381 aday başvurdu. Başvuruların 16 bin 202'sini erkek, 8 bin 179'unu kadın adaylar oluşturdu.

Sınava 148 engelli aday ile 1063 milli sporcu da katılıyor. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarına sağlanan sınav ücreti muafiyetinden ise 83 aday yararlandı.

Sınavın 6 oturumunda yaklaşık 7 bin 370 görevli görev yapıyor.

ÖZYES İÇİN YENİ YAZILIM VE EKİPMAN GELİŞTİRİLDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖZYES'in merkezi olarak yapılmasının adayların değerlendirme ve yerleştirme süreçlerinde ortak standartların uygulanmasını sağladığını belirtti.

Ersoy, ÖZYES uygulamasının ilk kez 2024 yılında hayata geçirildiğini aktararak spor alanında yükseköğretim hedefleyen adayların merkezi ölçme, seçme ve yerleştirme sistemi kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

ÖSYM ayrıca sınav için kendi kaynaklarıyla yeni bir yazılım geliştirdi. Kullanılan ekipman ve yazılımlar, sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda yaklaşık bir yıl süren AR-GE çalışmalarının ardından uygulamaya alındı.