KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 9-16 Temmuz 2026 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için tercih yapan adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabiliyor.

ÖSYM, KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan merkezi yerleştirme işlemlerini tamamladı. 9-16 Temmuz tarihleri arasında tercih veren adaylar, 24 Temmuz 2026 saat 11.45'ten itibaren sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından öğrenebiliyor. Sonuç belgesinde yerleştirme durumu görülebiliyor; yerleşen adayların sonraki işlemleri ilgili kurumların belge ve atama takvimine göre yürütülüyor.

ÖSYM, 9-16 Temmuz’da alınan tercihleri KPSS puanı, tercih sırası ve kadroların nitelik şartlarına göre değerlendirerek merkezi yerleştirme sürecini tamamladı. (Görsel: ÖSYM X)

KPSS-2026/1 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından yürütülen KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme süreci sonuçlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlar için adayların tercihleri 9 Temmuz'da başladı ve 16 Temmuz saat 23.59'da sona erdi.

Tercihler, adayların KPSS puanları, tercih sıralamaları ve kadrolar için belirlenen nitelik şartları doğrultusunda değerlendirildi. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 24 Temmuz'da adayların erişimine açıldı.

Adaylar, KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

KPSS-2026/1 SONUÇLARI ÖSYM EKRANINDA

KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2026 saat 11.45'ten itibaren ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

Adayların sisteme giriş yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ile ÖSYM aday şifresini kullanması gerekiyor. Sonuç ekranında adayın tercihleri doğrultusunda herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşip yerleşmediği bilgisi bulunuyor.

KPSS-2026/1 tercihlerinde 249 bin 297 aday arasından 2 bin 82 kişi kamu kadro ve pozisyonlarına yerleşirken yalnızca bir kontenjan boş kaldı. (Görsel: ÖSYM)

KPSS-2026/1'DE 2 BİN 82 ADAY KAMU KADROLARINA YERLEŞTİ

KPSS-2026/1 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için 249 bin 297 aday tercih yaptı. Toplam 2 bin 83 kontenjanın 2 bin 82'sine yerleştirme yapılırken yalnızca bir lisans kontenjanı boş kaldı.

Lisans düzeyinde 104 bin 148 aday, 977 kontenjan için tercihte bulundu. Bu kadrolara 976 aday yerleşti. Ön lisans düzeyinde 70 bin 990 adayın başvurduğu 828 kontenjanın tamamı doldu. Ortaöğretim mezunları için ayrılan 278 kontenjana ise 74 bin 159 aday arasından yerleştirme yapıldı.

KPSS-2026/1 EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK YERLEŞTİRME PUANLARI AÇIKLANDI

KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sürecinde kadro ve pozisyonlara oluşan en küçük ve en büyük puanlar belli oldu. ÖSYM, puan tablolarını lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyleri için ayrı ayrı yayımladı.

Adaylar, tercih ettikleri kurum ve kadroların hangi puan aralığında kapandığını ilgili tablolardan inceleyebiliyor. KPSS-2026/1 lisans, ön lisans ve ortaöğretim en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarına aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.