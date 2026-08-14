2026 ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı

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152 BİN 449 ADAY BAŞVURDU

ÖSYM verilerine göre 2026-ALES/2'ye 152 bin 449 aday başvurdu. Sınav organizasyonunda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev aldı.

Sınav kapsamında 643 engelli aday için gerekli düzenlemeler yapılırken, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından oluşan bin 268 aday sınav ücretinden muaf tutuldu. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 57 bina da organizasyonda kullanıldı.