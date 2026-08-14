2026 ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı
2026-ALES/2 sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar sonuçlarını 14 Ağustos 2026 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) sonuçlarını açıkladı. 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ALES/2 sonuçlarına 14 Ağustos 2026 saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişebiliyor.
ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2026-ALES/2 sonuçları 14 Ağustos Cuma günü erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak sonuç belgelerine ulaşabiliyor. Sonuç ekranında adayların sınava ilişkin puan ve değerlendirme bilgileri yer alıyor.
ALES/2 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
2026-ALES/2 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Adaylar, cevap kağıdı görüntülerini, optik okuyucu tarafından kaydedilen işaretlemelerini ve soruların doğru cevaplarını 14 Ağustos 2026 saat 10.15'ten itibaren AİS üzerinden 10 gün süreyle inceleyebilecek. Cevap kağıtlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden erişilebiliyor.