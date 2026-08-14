CANLI YAYIN

2026 ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2026 ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı

2026-ALES/2 sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar sonuçlarını 14 Ağustos 2026 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) sonuçlarını açıkladı. 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ALES/2 sonuçlarına 14 Ağustos 2026 saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişebiliyor.

2026-ALES/2 sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ağustos 2026 saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. (Görseller: ÖSYM ve A Haber Foto Arşiv)2026-ALES/2 sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ağustos 2026 saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. (Görseller: ÖSYM ve A Haber Foto Arşiv)

ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2026-ALES/2 sonuçları 14 Ağustos Cuma günü erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak sonuç belgelerine ulaşabiliyor. Sonuç ekranında adayların sınava ilişkin puan ve değerlendirme bilgileri yer alıyor.

ALES/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, 2026-ALES/2’ye katılan adayların cevap kağıtları ile doğru ve optik okuyucuya yansıyan yanıtlarını 14 Ağustos saat 10.15’ten itibaren 10 gün boyunca AİS üzerinden görüntülemeye açtı.ÖSYM, 2026-ALES/2’ye katılan adayların cevap kağıtları ile doğru ve optik okuyucuya yansıyan yanıtlarını 14 Ağustos saat 10.15’ten itibaren 10 gün boyunca AİS üzerinden görüntülemeye açtı.

ALES/2 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

2026-ALES/2 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Adaylar, cevap kağıdı görüntülerini, optik okuyucu tarafından kaydedilen işaretlemelerini ve soruların doğru cevaplarını 14 Ağustos 2026 saat 10.15'ten itibaren AİS üzerinden 10 gün süreyle inceleyebilecek. Cevap kağıtlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

152 BİN 449 ADAY BAŞVURDU

ÖSYM verilerine göre 2026-ALES/2'ye 152 bin 449 aday başvurdu. Sınav organizasyonunda emniyet görevlileri dahil 20 bin 682 personel görev aldı.

Sınav kapsamında 643 engelli aday için gerekli düzenlemeler yapılırken, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından oluşan bin 268 aday sınav ücretinden muaf tutuldu. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 57 bina da organizasyonda kullanıldı.

ALES puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.ALES puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES/2 PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyor. Adaylar aldıkları puanları geçerlilik süresi içerisinde lisansüstü eğitim başvuruları ile ilgili akademik personel alımlarında kullanabiliyor.

Önceki Haber
2026 ÖZYES sınava giriş belgeleri yayımlandı! ÖSYM'den adaylara kritik uyarı
2026 ÖZYES sınava giriş belgeleri yayımlandı! ÖSYM'den adaylara kritik uyarı
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İstihdam oranı en yüksek, en hızlı iş bulan ve en çok kazandıran bölümler
Sonraki Haber
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İstihdam oranı en yüksek, en hızlı iş bulan ve en çok kazandıran bölümler
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın